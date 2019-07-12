Havuzda elektrik akımına kapılan Yağmur'un sağlığı iyiye gidiyor

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, süs havuzuna girip, elektrik akımına kapılan çocuklardan Emir Kaan Erdem'in (5) hastaneden taburcu olmasının ardından Yağmur Ceylan (8) da gözlerini açtı. Yağmur'un sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Şehit Ramazan Salbaş Parkı'nda, pazar günü saat 16.00 sıralarında, süs havuzuna giren ve elektrik akımına kapılan komşu çocukları Emir Kaan Erdem ve Yağmur Ceylan, kahvede oturanlar ve çevre esnafı tarafından fark edildi. Önce sigortayı kapatan kişiler, daha sonra Emir Kaan Erdem'i sudan çıkardı. Yaklaşık 4- 5 dakika sonra da havuzda görülen Yağmur Ceylan da sudan çıkarıldı. Esnaf, küçük çocukları Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sağlık durumlarının ağır olduğu belirlenen Yağmur Ceylan ve Emir Kaan Erdem, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kaan Erdem, tedavisinin tamamlanmasının ardından pazartesi akşam saatlerinde taburcu edildi. Durumu daha kritik olan ve uyutulan Yağmur Ceylan da dün gözlerini açtı. Yağmur'un uyanmasıyla ailesi de sevinç yaşadı. Yağmur Ceylan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

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