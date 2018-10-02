Havuzda elektrik akımına kapılanların ölümüne ilişkin dava

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, geçen yıl 5 kişinin eğlence havuzunda elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesiyle ilgili merkezin elektrik işlerini yapan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutusuz sanık K.D, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

İki celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından, heyet değişikliği nedeniyle önceki celsedeki tutanaklar okundu.

Daha sonra söz alan sanık avukatı, yargılamaya ilişkin hazırlanan raporun kusur yönünden eksik olduğunu ve raporda yasaya aykırılıklar bulunduğunu savunarak, sağlıklı ve adaletli bir tespit için elektrik mühendisi, hukuk müşaviri ve inşaat mühendisi eşliğinde olay yerinde keşif yapılması talebinde bulundu.

Müşteki avukatları da kusurlu kurum ve kişilerin sağlıklı tespiti için yeniden keşif yapılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı da mütalaasında, sanıkların kusur durumlarının tespitine dair olay mahallinde keşif icrasının gerektiğini belirtti.

Mahkeme heyeti, ilgili kurumlardan istenen belgelere göre taleplerin değerlendirilmesine karar vererek, duruşmayı 27 Aralık’a erteledi.