Havuzda elektrik akımına kapılanların ölümüne ilişkin dava

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, geçen yıl 5 kişinin eğlence havuzunda elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesiyle ilgili merkezin elektrik işlerini yapan sanığın yargılanmasına devam edildi.
Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutusuz sanık K.D, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.
İki celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından, heyet değişikliği nedeniyle önceki celsedeki tutanaklar okundu.
Daha sonra söz alan sanık avukatı, yargılamaya ilişkin hazırlanan raporun kusur yönünden eksik olduğunu ve raporda yasaya aykırılıklar bulunduğunu savunarak, sağlıklı ve adaletli bir tespit için elektrik mühendisi, hukuk müşaviri ve inşaat mühendisi eşliğinde olay yerinde keşif yapılması talebinde bulundu.
Müşteki avukatları da kusurlu kurum ve kişilerin sağlıklı tespiti için yeniden keşif yapılmasını istedi.
Cumhuriyet savcısı da mütalaasında, sanıkların kusur durumlarının tespitine dair olay mahallinde keşif icrasının gerektiğini belirtti.
Mahkeme heyeti, ilgili kurumlardan istenen belgelere göre taleplerin değerlendirilmesine karar vererek, duruşmayı 27 Aralık’a erteledi.
- Süreç
Akyazı ilçesi Şerefiye Mahallesi'ndeki eğlence havuzuna, 23 Haziran 2017'de serinlemek için giren Gökay Yıldırımgeç, elektrik akımına kapılmış, durumu fark eden işletme sahibi Mehmet ve oğlu Kadir Kaya ile Davut Mert Kaliç, Nurullah Önlütürk de suya girmişti. Olayda Yıldırımgeç, Önlütürk, Kaliç ile Mehmet ve Kadir Kaya hayatını kaybetmişti.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında eğlence merkezinin elektrik işlerini yapan K. D. tutuklanmış, 19 Haziran’da görülen davada yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verilmişti.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, elektrik tesisatçısı K.D. hakkında, "taksirle adam öldürme" suçlamasıyla 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.
Bilirkişi raporunda, Mehmet Kaya ve şüpheli K.D'nin asli kusurlu, Akyazı Belediyesi'nin kazanın meydana gelmesinde tali kusurlu olduğuna dair kanaat bildirildiği aktarılan iddianamede, şüphelilerin eylemlerinde bilinçli taksir bulunduğuna dair herhangi bir tespit yapılmadığından, suçun bilinçli taksirle işlenmediğinin değerlendirildiği kaydedildi.
İddianamede, şüpheli K.D'nin, yeterlilik ve yetkisi olmadığı halde, hiçbir önlem ve kontrol mekanizması kullanmaksızın suya temas eden demir platforma sıva üstü priz ve aydınlatma anahtarı tesisatı çekip, gerekli özen ve dikkat yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, beş kişinin ölümüne sebebiyet vermek suretiyle taksirle birden çok kişinin ölümüne sebep olma suçunu işlediği belirtildi.
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