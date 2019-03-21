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Havuzda elektrik akımına kapılanların ölümüne ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 19:32 | Son Güncelleme

Sakarya'da 5 kişinin yaşamını yitirdiği olaya ilişkin eğlence merkezinin elektrik işlerini yapan sanığın "taksirle adam öldürme" suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, geçen yıl 5 kişinin eğlence havuzunda elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesiyle ilgili merkezin elektrik işlerini yapan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık K.D. katılmazken, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Celse arasında olay yerinde yapılan keşfe ilişkin bilirkişi tarafından mahkemeye sunulan rapor okundu, zapta geçirildi.

Raporda çelişkiler bulunduğunu savunan müşteki avukatları, Kuzuluk ve Akyazı belediyelerinin raporda belirtilenin aksine asli kusurlu olması gerektiğini belirtti.

Avukatlar, Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ'ye (SEDAŞ) kusur yüklenmediğini belirterek, tekrardan bilirkişi raporu alınmasını, belediyelerin sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulmasını ve sanığın duruşmalara zorla getirilmesini talep etti.

Müştekiler de avukatlarının verdiği beyanlara katıldıklarını dile getirdi.

Rapora itiraz ettiklerini aktaran sanık avukatı da, SEDAŞ'a kusur izafe edilmediğini vurgulayarak, tekrar bilirkişi raporu alınmasını istedi.

Görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, yeniden bilirkişi raporu alınmasısı ve sanığın duruşmalara zorla getirilme taleplerinin reddine karar verilmesi talebinde bulundu.

Alınan 2 bilirkişi raporu ile dosyanın incelenmek üzere İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) uzman elektrik ve inşaat mühendisi ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanına gönderilerek Kuzuluk ve Akyazı belediyeleri ile SEDAŞ'ın kusur durumunun tespit edilmesinin istenmesine, suç duyurusu talebinin dosyanın İTÜ'den geldikten sonra değerlendirilmesine ve sanığın duruşmalara zorla getirilmesi talebinin reddine hükmeden mahkeme, duruşmayı 5 Eylül'e erteledi.

- Süreç

Akyazı ilçesi Şerefiye Mahallesi'ndeki eğlence havuzuna, 23 Haziran 2017'de serinlemek için giren Gökay Yıldırımgeç, elektrik akımına kapılmış, durumu fark eden işletme sahibi Mehmet ve oğlu Kadir Kaya ile Davut Mert Kaliç, Nurullah Önlütürk de suya girmişti. Olayda Yıldırımgeç, Önlütürk, Kaliç ile Mehmet ve Kadir Kaya hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında eğlence merkezinin elektrik işlerini yapan K.D. tutuklanmış, 19 Haziran’da görülen davada yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, elektrik tesisatçısı K.D. hakkında, "taksirle adam öldürme" suçlamasıyla 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Bilirkişi raporunda, Mehmet Kaya ve şüpheli K.D'nin asli kusurlu, Akyazı Belediyesi'nin kazanın meydana gelmesinde tali kusurlu olduğuna dair kanaat bildirildiği aktarılan iddianamede, şüphelilerin eylemlerinde bilinçli taksir bulunduğuna dair herhangi bir tespit yapılmadığından, suçun bilinçli taksirle işlenmediğinin değerlendirildiği kaydedildi.

İddianamede, şüpheli K.D'nin, yeterlilik ve yetkisi olmadığı halde, hiçbir önlem ve kontrol mekanizması kullanmaksızın suya temas eden demir platforma sıva üstü priz ve aydınlatma anahtarı tesisatı çekip, gerekli özen ve dikkat yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, beş kişinin ölümüne sebebiyet vermek suretiyle taksirle birden çok kişinin ölümüne sebep olma suçunu işlediği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
dava havuz sakarya

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