Havuzda elektrik akımına kapılanların ölümüne ilişkin dava

Görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, yeniden bilirkişi raporu alınmasısı ve sanığın duruşmalara zorla getirilme taleplerinin reddine karar verilmesi talebinde bulundu.

Alınan 2 bilirkişi raporu ile dosyanın incelenmek üzere İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) uzman elektrik ve inşaat mühendisi ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanına gönderilerek Kuzuluk ve Akyazı belediyeleri ile SEDAŞ'ın kusur durumunun tespit edilmesinin istenmesine, suç duyurusu talebinin dosyanın İTÜ'den geldikten sonra değerlendirilmesine ve sanığın duruşmalara zorla getirilmesi talebinin reddine hükmeden mahkeme, duruşmayı 5 Eylül'e erteledi.

- Süreç

Akyazı ilçesi Şerefiye Mahallesi'ndeki eğlence havuzuna, 23 Haziran 2017'de serinlemek için giren Gökay Yıldırımgeç, elektrik akımına kapılmış, durumu fark eden işletme sahibi Mehmet ve oğlu Kadir Kaya ile Davut Mert Kaliç, Nurullah Önlütürk de suya girmişti. Olayda Yıldırımgeç, Önlütürk, Kaliç ile Mehmet ve Kadir Kaya hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında eğlence merkezinin elektrik işlerini yapan K.D. tutuklanmış, 19 Haziran’da görülen davada yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verilmişti.