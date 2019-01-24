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Havuzda korku dolu anlar! Son anda böyle kurtarıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 24.01.2019 12:22 | Son Güncelleme

Brezilya'da bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler korkunç olayı gözler önüne serdi. Ailesiyle birlikte bir tatil kompleksine giden çocuk, ebeveynleri olmadan yetişkin havuzuna girdi. Yüzme bilmeyen çocuk boyu yetmediği için kendini kurtarmayı başaramadı.

Havuzun kenarında olmasına rağmen kıyıya çıkamayan çocuk bir güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde ölümün kıyısından döndü. İşte o anlarda yaşananlar...

Brezilya'da bir tatil kompleksinde bir çocuk, yetişkin havuzuna girince boğulma tehlikesi geçirdi. Çocuğu güvenlik görevlisi kurtardı.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde çocuk havuzunda bir süre kalan çocuk, hemen bitişikteki yetişkin havuzuna giriyor.
Havuza girmesi ile dibe inen çocuk yukarı çıkamıyor. Durumdan habersiz havuzdakiler ise yüzmeye devam ediyor.
Olayı fark eden bir güvenlik görevlisi hızla çocuğun bulunduğu yere geliyor ve boğulmak üzere olan çocuğu kolundan tutup dışarı çıkarıyor.
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Anahtar Kelimeler:
brezilya havuz

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