Havuzda korku dolu anlar! Son anda böyle kurtarıldı

Havuzun kenarında olmasına rağmen kıyıya çıkamayan çocuk bir güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde ölümün kıyısından döndü. İşte o anlarda yaşananlar...
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