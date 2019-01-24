Havuzda korku dolu anlar! Son anda böyle kurtarıldı

Havuzun kenarında olmasına rağmen kıyıya çıkamayan çocuk bir güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde ölümün kıyısından döndü. İşte o anlarda yaşananlar...

Brezilya'da bir tatil kompleksinde bir çocuk, yetişkin havuzuna girince boğulma tehlikesi geçirdi. Çocuğu güvenlik görevlisi kurtardı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde çocuk havuzunda bir süre kalan çocuk, hemen bitişikteki yetişkin havuzuna giriyor.

Havuza girmesi ile dibe inen çocuk yukarı çıkamıyor. Durumdan habersiz havuzdakiler ise yüzmeye devam ediyor.