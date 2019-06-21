Havuzda lens kullanılması göz sağlığını tehdit ediyor

Yaz mevsiminin gelmesi ve okulların kapanmasıyla birlikte deniz ve havuz sezonu açıldı. Deniz, havuz ve güneşin önlem alınmadığı takdirde göz hastalıkları riskini arttırdığına vurgu yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Tayfun Yeşilbalkan, "Denizde ve havuzda lens kullanılmamalı, özellikle havuzda yüzücü gözlüğü kullanılmalı" dedi.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Tayfun Yeşilbalkan, yaz sezonunun gelmesiyle birlikte deniz ve havuz sezonun açıldığını, başta çocuklar olmak üzere bilinçsiz havuz kullanımının göz hastalıklarına sebep olabileceğini belirterek uyarılarda bulundu. Havuzlarda kullanılan dezenfektan maddelerin özellikle klorun, bünyesi alerjiye yatkın kişiler ve çocuklarda rahatsızlıklar oluşturduğunu belirten Op. Dr. Tayfun Yeşilbalkan, "Dezenfeksiyonda kullanılan klorun oranı önemli; fazla olursa vücut ile gözde alerji ve tahrişlere neden olur. Az olursa yeterli dezenfeksiyon sağlanamaz. Bu yüzden klorlaması düzgün yapılan ve su numunesi alınarak denetlenen havuzların tercih edilmesi gerekiyor. Havuzdan mikrop bulaşma riski denizden daha fazladır. Havuzda mikrobik konjonktivit, klora bağlı tahriş veya alerjik konjonktivit ortaya çıkabilir. Mikrobik konjonktivitler bakteriyel veya virutik olabilir. Konjonktivitli bir hasta 714 gün süre ile hastalığını başkalarına bulaştırabilir. Bu yüzden deniz veya havuza girmemesi uygundur. Enfeksiyonlu kişiler gözde kızarıklık, çapaklanma, kaşıntı, ağrı gibi şikayetlerle bize başvuruyorlar. Gerekli muayeneler ile tanı koyup tedavilerini düzenliyoruz" dedi.