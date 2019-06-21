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Havuzda lens kullanılması göz sağlığını tehdit ediyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.06.2019 13:26 | Son Güncelleme

Yaz mevsiminin gelmesi ve okulların kapanmasıyla birlikte deniz ve havuz sezonu açıldı.

Yaz mevsiminin gelmesi ve okulların kapanmasıyla birlikte deniz ve havuz sezonu açıldı. Deniz, havuz ve güneşin önlem alınmadığı takdirde göz hastalıkları riskini arttırdığına vurgu yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Tayfun Yeşilbalkan, "Denizde ve havuzda lens kullanılmamalı, özellikle havuzda yüzücü gözlüğü kullanılmalı" dedi.
Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Tayfun Yeşilbalkan, yaz sezonunun gelmesiyle birlikte deniz ve havuz sezonun açıldığını, başta çocuklar olmak üzere bilinçsiz havuz kullanımının göz hastalıklarına sebep olabileceğini belirterek uyarılarda bulundu. Havuzlarda kullanılan dezenfektan maddelerin özellikle klorun, bünyesi alerjiye yatkın kişiler ve çocuklarda rahatsızlıklar oluşturduğunu belirten Op. Dr. Tayfun Yeşilbalkan, "Dezenfeksiyonda kullanılan klorun oranı önemli; fazla olursa vücut ile gözde alerji ve tahrişlere neden olur. Az olursa yeterli dezenfeksiyon sağlanamaz. Bu yüzden klorlaması düzgün yapılan ve su numunesi alınarak denetlenen havuzların tercih edilmesi gerekiyor. Havuzdan mikrop bulaşma riski denizden daha fazladır. Havuzda mikrobik konjonktivit, klora bağlı tahriş veya alerjik konjonktivit ortaya çıkabilir. Mikrobik konjonktivitler bakteriyel veya virutik olabilir. Konjonktivitli bir hasta 714 gün süre ile hastalığını başkalarına bulaştırabilir. Bu yüzden deniz veya havuza girmemesi uygundur. Enfeksiyonlu kişiler gözde kızarıklık, çapaklanma, kaşıntı, ağrı gibi şikayetlerle bize başvuruyorlar. Gerekli muayeneler ile tanı koyup tedavilerini düzenliyoruz" dedi.

"Havuzda lens kullanılmamalı"
Çocukların çocuk havuzuna girmelerinin uygun olduğunu belirten Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yeşilbalkan, çocukların havuza yüzücü gözlüğü ile girmelerini ve çıkınca mutlaka duş almalarını, bunu yetişkinlerin de uygulaması gerektiğini söyledi. Yaz mevsiminde göz sağlığını korumak için önemli tavsiyeler veren Op. Dr. Tayfun Yeşilbalkan şunları kaydetti:
"Kontakt lens kullananlar havuz veya denize girerken lenslerini kullanmamalılar, yüzücü gözlüğü kullanılması hastalık riskini bertaraf edecektir. Güneş ışınlarının kornea, lens ve retina üzerine zararlı etkileri mevcuttur. Bu yüzden güneş gözlüğü mutlaka optisyenden alınmalıdır, ultraviyole ışınlarını emici özelliği olmalıdır. Eğer kişi gözünden operasyon geçirmişse 1 ay süre ile denize havuza girmemeli ne zaman girebileceği konusunda doktoruna danışmalıdır."

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