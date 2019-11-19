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Havuzda mahsur kalan tilkiyi vatandaşlar kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 11:54 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde alabalık avlamak için girdiği havuzda mahsur kalan tilkiyi vatandaşlar kurtardı.Sefaköy Mahallesi’nde bulunan alabalık çiftliği etrafında gezinirken girdiği havuzdan çıkamayan tilkinin yardımına vatandaşlar koştu.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde alabalık avlamak için girdiği havuzda mahsur kalan tilkiyi vatandaşlar kurtardı.
Sefaköy Mahallesi’nde bulunan alabalık çiftliği etrafında gezinirken girdiği havuzdan çıkamayan tilkinin yardımına vatandaşlar koştu. Tilkiyi düştüğü yerden çıkartan vatandaşlar tekrar onu doğal yaşamına bıraktı. Sabah saatlerinde havuz etrafında gezinirken bir ses duyup havuza baktıklarında tilkiyi gördüğünü söyleyen Akif Sağlık, “Tilki havuzun kenarına kadar gelmiş bekliyordu. Bizler de arkadaşlarımızla hemen onu çıkardık ve doğal yaşamına bıraktık. İlk defa böyle bir durumla karşılaştım. Şaşırsam da, hayvana yardımcı olduğumuz için mutlu oldum” dedi.
Tilkinin havuza balık avlamak için de girmiş olabileceğini belirten Sağlık, "Bazen havuzun kenarına yem kırıntıları düşüyor, onu da kuşlar topluyor. Büyük ihtimal ava giderken avlandı" diye konuştu.

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