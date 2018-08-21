Havuzda vakum borusuna sıkışan küçük Kaan'ı itfaiye kurtardı

Cavit AKGÜN MUĞLA, (DHA) MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde ailesiyle geldiği bir tatil sitesindeki yüzme havuzunda, kapağı açık unutulduğu ileri sürülen vakum borusuna bacakları sıkışan 2,5 yaşındaki Kaan Söylemez, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Gaziantep'ten ailesiyle tatile geldiği Foça Mahallesi'ndeki bir tatil sitesinde, 'Mavi Belde Evleri'nde, bugün saat 12.30 sıralarında, yüzme havuzuna giren 2,5 yaşındaki Kaan Söylemez'in bacakları, bir anda vakum borusuna sıkıştı. Çevredekiler durumu fark edip, site yönetimine bildirdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye Grup Amirliği itfaiye ekipleri, Kaan'ı kurtarmak için seferber oldu. Kapağı açık unutulduğu ileri sürülen vakum borunun etrafı ayırıcı-kesici makas ile kesilerek küçük Kaan, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedavisi yapılan çocuk ailesine teslim edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

