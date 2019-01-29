"Havuzdan AIDS'e yakalanmak mümkün değil"

Sinem ERYILMAZ - Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL,(DHA) - Havuzdan AIDS virüsünün bulaşma riskinin olmadığını söyleyen Prof. Dr. İlyas Dökmetaş, "İnsanların çok küçük bir damla da olsa kanın havuza gelmesiyle virüsün o havuza girenlere bulaşabileceği yönünde korkuları var. Bu ihtimal yok denecek kadar az, hatta mümkün değil" dedi.

Özellikle kış aylarında artan kapalı havuzların kullanımı dolayısıyla enfeksiyona yakalanma riski de artıyor. Temiz ve dezenfeksiyonu yeterince iyi yapılmamış havuzlara girmek ishal, cilt, kulak ve göz hastalıklarına neden oluyor. Ancak bazı noktalara dikkat edilmesi halinde bu enfeksiyonlara yakalanma riskinden korunmak ve kış aylarının kâbusa dönüşmemesini önlemek mümkün.

Yeteri kadar temizliği yapılmayan, çok fazla insanın kullandığı, kişisel bulaş açısından kendilerini korumayan kişilerin kullandığı havuzların enfeksiyona yakalanma riskini artırdığını dile getiren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilimdalı Başkanı Prof. Dr. İlyas Dökmetaş, "Havuza dalan insanlar su yutabilirler. Yutma sonucunda havuz da kirli ise buradaki virüsler kişiler tarafından yutulursa ve mide asiditesi de yeterli değilse bunlara bağlı ishaller görülebilir. Hepatit A ve E etkenini aldıktan sonra sarılık görülme ihtimali olabilir. Ağız yoluyla bunlar bulaşabilir. Yine bu kişiler daldıklarında gözlerini açtığında oradaki kimyasal maddelere bağlı olarak göz iltihapları ortaya çıkabilir. Az da olsa solunum yolu rahatsızlıklarına yol açabilir. Ciltte yaralar olabilir" ifadelerini kullandı.