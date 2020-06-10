Havuzlarda sosyal mesafe nasıl olacak? İşte cevabı

Yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında geçici süreyle kapatılan havuzlar 15 Haziran’da açılacak. Kapasitesi yarı yarıya düşürülen havuzlarda her kulvara en fazla 4 kişi alınacak. Bir havuzda 7 seans olacak. Her seans arasında 1 saat olacak. Havuza giren 20 kişi aynı anda duş yapamayacak. 10 kişi önce 10 kişi ise daha sonra duşa girecek.

HAVUZLARDAKİ SOSYAL MESAFE NASIL OLACAK?

Yüzme havuzları Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılmıştı. Öğrencilerin uğrak yerlerinden biri olan havuzlar, yeni normalleşme süreciyle birlikte yeniden açılıyor.

Bağcılar’da 15 Haziran’da faaliyete geçecek olan Barbaros, Kazım Karabekir, Kemalpaşa, Yüzyıl, Demirkapı, 15 Temmuz, Göztepe ve Yıldıztepe Mahallelerindeki 8 kapalı yüzme havuzunda üst düzey temizlik ve güvenlik önlemleri alındı. Havuzlarda alınan güvenlik önlemleri ve sosyal mesafenin nasıl olacağı ilk kez görüntülendi.