Havuzlardan bulaşabilecek göz enfeksiyonlarına dikkat!

Yaz sıcaklarının artması ve normalleşme sürecinin gelmesiyle birlikte, serinlemek isteyenlerin adresi yine havuzlar oldu. Uzmanlar, uygun hijyen kurallarının sağlandığı havuz suyundan koronavirüs bulaşmayacağını açıkladı ancak özellikle ailecek tatile çıkmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken önemli bir nokta var ki; o da havuzlardan bulaşan göz hastalıkları. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Başak Bostancı Ceran, açıkladı.

Toplu kullanılan havuzlar eğer iyi temizlenemez, dezenfeksiyonu doğru yapılamaz ise bakteri, virüs ve parazit gibi mikroplar için rahatça çoğalabilecek ortamlara dönüşürler. Eğer bir de havuz kullanıcıları, duş almadan, üzerilerinde günün teri ve kiri, her türlü makyaj malzemesi, parfüm vb. kimyasal maddeler ile bu havuza giriyorlarsa bu suyun temizliğinden bahsetmek mümkün olmaz.

KONTAKT LENS KULLANANLAR DİKKAT ETMELİ

Çoğalan bu mikroplar, göz dokuları üzerine yerleşerek gözde konjonktivit ve keratit gibi iltihaplara yol açabilirler. Özellikle kontakt lens kullanıcıları, kornea düzensizliği olan kişiler ile yara iyileşme problemi olanlar daha fazla risk altındadır. Bu sebeple girdiğiniz havuzun temizliğinin düzenli yapılıp yapılmadığını kontrol etmeniz, havuza girmeden duş almaya özen göstermeniz ve havuz suyu içinde havuz gözlüğü kullanmanız göz sağlığınızın korunması açısından önemlidir.