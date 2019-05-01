Havuzlu villada gizlice görüntülendiler!

Bu görüntülerin çekildiğini fark etmediler.

Barbara Palvin

Artık resmi olarak Victoria's Secret meleği olan Barbara Palvin, geçtiğimiz gün bir çekimde görev aldı.

Genç model, Los Angeles'ta havuzlu bir villara yapılan çekimlerde tanıtım yüzü olduğu firmanın yeni koleksiyonuna ait iç çamaşırlarını tanıtı.

Palvin bu çekimde kalabalık bir fotoğrafçı ve kamera arkası ekibiyle çalıştı.

Ekip, çalışırken bir yandan da eğlendi. Bir ara dans etmeye başlayan ekibi, villadan uzakta bir tepeye konuşlanan paparazziler de böyle görüntüledi.

Her yıl düzenlediği geleneksel defile ile çok konuşulan Victoria's Secret markası kadrosuna yeni "melekler" kattı.

Daha önce Alessandra Ambrosio'yu geçen yıl da Adriana'yı emekli eden firmanın, tanıtım yüzleri olan melekler kadrosuna dört genç isim katıldı.

Alexina Graham, Barbara Palvin, Grace Elizabeth ve Leomie Anderson, bu yıl tecrübeli meslektaşlarıyla birlikte firmanın bütün tanıtım etkinliklerinde görev alacak.

Bu yeni isimler arasında en çok dikkat çekenlerden biri Barbara Palvin.

25 yaşındaki model, birkaç yıl önce Sports Illustrated dergisine verdiği pozlardan sonra eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Birçok kişi Macar modeli "şişman" diye acımasızca eleştirmişti.

Firmanın ilk Macar meleği olan Barbara Palvin, 13 yaşından beri modellik yapıyor.