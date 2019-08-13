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Havuzu bırakıp yangına koştular

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 16:50 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. Bölgede tatillerini geçiren yerli ve yabancı turistler, havuzdan çıkarak söndürme çalışmalarını merakla izledi.
Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 7 arazöz ve yangın söndürme işçilerinin yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın, yarım saat içerisinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, 2 dönüm ormanlık alana zarar gördü.

Tatilciler meraklı gözlerle izledi
Yangının meydana geldiği bölgenin yakınında bulunan turistlik tesislerde tatillerini geçiren yerli ve yabancı turistler ise serinlemek için girdikleri havuzlardan çıkarak yangın bölgesine koştu. Kimi tatilciler ellerindeki cep telefonlarıyla ekiplerinin çalışmalarını görüntülerken, kimileri ise söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izlemeyi tercih etti.

Havuzu bırakıp yangına koştular

Havuzu bırakıp yangına koştular

Havuzu bırakıp yangına koştular

Havuzu bırakıp yangına koştular

Havuzu bırakıp yangına koştular

Havuzu bırakıp yangına koştular

Havuzu bırakıp yangına koştular

Havuzu bırakıp yangına koştular

Havuzu bırakıp yangına koştular

Havuzu bırakıp yangına koştular

Havuzu bırakıp yangına koştular

Havuzu bırakıp yangına koştular

Havuzu bırakıp yangına koştular

Havuzu bırakıp yangına koştular

Havuzu bırakıp yangına koştular
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