HABER

"Havva nine" 85'inde okuma yazma öğreniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 12:00 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta, babası tarafından tarlada çalışması için okula gönderilmeyen 7 çocuk, 7 torun sahibi Havva Bayram, evine gelen öğretmen sayesinde 85 yaşında okuma-yazma öğreniyor - Havva Bayram: - "Okumayı çok isterdim ama yollamadılar, sebep oldular, okutmadılar. Bazı zamanlar zoruma gidiyor, şimdiki aklım olsa dövülsem bile okula kaçardım"

GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ta babası tarafından okula gönderilmeyen 85 yaşındaki Havva Bayram, yıllar sonra evine gelen öğretmen sayesinde ilk hecelerini okumanın mutluluğunu yaşıyor.

Merkez ilçeye bağlı Çağlı köyünde yaşayan 7 çocuk ve 7 torun sahibi Bayram, babası tarlada çalışmasını istediği için okula gidemedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan okuma yazma seferberliğini anlatmak için evine gelen görevliler sayesinde yıllar sonra öğrenci olmaya karar veren Bayram'a, Zonguldak Fatih Halk Eğitim Merkezi'nce öğretmen görevlendirildi.

Tarlasındaki günlük işlerini yapmasının ardından evine gelen kurs öğretmeni Beytullah Çerkeşlioğlu'ndan okuma yazma öğrenen Bayram, okumanın yaşı olmadığını göstererek, azmiyle herkese örnek oluyor.

- "Şimdiki aklım olsa dövülsem bile okula kaçardım"

Havva Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okula gitmeyi çok istediğini ama hiçbir zaman bu hayalinin gerçekleşmediğini söyledi.

Babasının tarladaki işler nedeniyle kendisini okula göndermediğini anlatan Bayram, "Okula gitmeyi çok istedim ama yollamayınca nasıl gideceğim? Yollamadılar ki. Büyük kız kardeşimi okutmuşlar babam diğerlerimizi okutmadı. Bana ceza verdi de okula göndermedi." dedi.

Bayram, okuma yazma bilmediğinden başkalarından yardım istemek zorunda kaldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Eşim hastalandığında okuma yazma bilmediğimden dolayı başkalarından yardım isteyip telefon etmelerini istedim. Cahillikten zor bir şey yokmuş ama okula göndermediler, ne yapayım? Adres öğrenmek istediğimde arkadaşlarıma sorup öyle gidiyorum. Bilemeyince başka ne yapacaksın ki? Okumayı çok isterdim ama yollamadılar, sebep oldular, okutmadılar. Bazı zamanlar zoruma gidiyor, şimdiki aklım olsa dövülsem bile okula kaçardım."

Okuryazar yaşıtlarını gördükçe okuyup yazamamanın üzüntüsünü yaşadığını ifade eden Bayram, okuma yazma bilmediği için birçok şeyden geri kaldığını dile getirdi.

Havva Bayram, gençlerin okuma yazma bilmesinin kendisini mutlu ettiğini kaydederek, en çok Kur'an-ı Kerim'i okumak istediğini sözlerine ekledi.

- "Okumayı yazmayı bilememek onların içinde ukdedir"

Kurs öğretmeni Beytullah Çerkeşlioğlu da Bayram'ın ilerlemiş yaşına rağmen büyük bir şevkle okuma yazma öğrenmek istemesinin öğretmen olarak kendilerini mutlu ettiğini ve bu durumun mesleği iliklerine kadar hissetmesini sağladığını belirtti.

Kentte okuma yazma bilmeyen kalmayana kadar çalışmaları sürdüreceklerini anlatan Çerkeşlioğlu, "Okumayı yazmayı bilememek onların içinde ukdedir, yaradır. Bu şekilde bu yarayı, ukdeyi gidermiş oluyorlar, çok mutlu oluyorlar. Televizyona baktıklarında kimseden yardım almıyorlar ya da hastaneye gittiklerinde kimseye, 'Benim sıram kaçta?' diye sormuyorlar. Bunları becerebiliyorsak bizler de mutlu oluyoruz." diye konuştu.

PARTNER5 Adımda keyifli ve kolay bir iş hayatı yaratın5 Adımda keyifli ve kolay bir iş hayatı yaratın
Saraç'tan incir ve deve sütünden 'afrodizyak' etkili karışımSaraç'tan incir ve deve sütünden 'afrodizyak' etkili karışım
"Tahran’da Astana süreci yara aldı! Kriz kapıda!”"Tahran’da Astana süreci yara aldı! Kriz kapıda!”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Havva Bayram okuma-yazma Seferberlik tarla Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Muğla'nın Yatağan ilçesinde şoke eden olay! Genç kadının cinsel organından 'uyuşturucu' çıktı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde şoke eden olay! Genç kadının cinsel organından 'uyuşturucu' çıktı

Türkiye - Rusya maçına, sahaya atılan konfetiler damga vurdu

Türkiye - Rusya maçına, sahaya atılan konfetiler damga vurdu

Şahin Tepesi uyarlamasında Hande Erçel mi Afra Saraçoğlu mu başrolü kapacak?

Şahin Tepesi uyarlamasında Hande Erçel mi Afra Saraçoğlu mu başrolü kapacak?

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

İlginizi Çekebilir

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı: Uzak durun!

Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı: Uzak durun!

Meteoroloji hava tahmin raporunu açıkladı: Sıcaklıklar yurt genelinde 10 derece birden düşecek

Meteoroloji hava tahmin raporunu açıkladı: Sıcaklıklar yurt genelinde 10 derece birden düşecek

Kocaeli'de dev operasyon; 800 kilo kokain ele geçirildi! Değeri 6 milyar TL

Kocaeli'de dev operasyon; 800 kilo kokain ele geçirildi! Değeri 6 milyar TL

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çanakkale'de mide bulandıran olay!

Çanakkale'de mide bulandıran olay!

Hamaney'den dikkat çeken Erdoğan açıklaması!

Hamaney'den dikkat çeken Erdoğan açıklaması!

"Tahran’da Astana süreci yara aldı! Kriz kapıda!”

"Tahran’da Astana süreci yara aldı! Kriz kapıda!”

Haliç'te korkutan manzara! İBB'den açıklama geldi

Haliç'te korkutan manzara! İBB'den açıklama geldi

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Tramvay yolunda feci kaza! Yaralılar var

Tramvay yolunda feci kaza! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.