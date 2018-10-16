Havva Nur kanseri yendi, üstü açık araçla şehir turu yaptı

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, 2 yıl kemik ve akciğer kanseri tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Havva Nur Aydın (13), iyileşince 'en büyük hayalim' dediği üstü açık araçla şehir turu yaptı.

Antalya Kamile Çömlekçi Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Havva Nur Aydın, 2 yıl önce rahatsızlanınca hastaneye götürüldü. Yapılan tetkikler sonunda Havva Nur'a kanser teşhisi konuldu. Hastalığı yüzünden okuluna ara vermek zorunda kalan Havva Nur, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi'nde 2 yıldan bu yana kemik ve akciğer kanseriyle yaptığı zorlu mücadeleden galip çıkıp sağlığına kavuştu.

Hastaneden çıkan Havva Nur, en büyük hayalinin taburcu olduktan sonra üstü açık otomobille şehir turu atmak olduğunu söyledi. Havva Nur'un bu dileğini, sınıf arkadaşları gerçekleştirdi. Havva Nur'un arkadaşları, Antalya Yardımlaşma Platformu, Akdeniz Otizm Spor Okulu Derneği yönetim kurulu üyelerinin de desteğiyle, aileleriyle birlikte üstü açık otomobille Havva Nur'a şehir turu yaptırdı. Arkadaşları daha sonra doğum günü sürprizi yapıp, pastasını da birlikte kesip mutlu bir gün yaşattı.

ARA VERDİĞİ EĞİTİMİNE GERİ DÖNDÜ

Üstü açık otomobille şehir turu atmanın en büyük hayallerinden biri olduğunu söyleyen Havva Nur, "Şehir turundan sonra başka bir sürprizle karşılaştım. Arkadaşlarım sürpriz doğum günü kutlaması hazırlamış, benim için müthiş bir gün oldu. Bu organizasyonu yapan, emek veren herkese teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımın burada bulunması beni çok mutlu etti. 2 yıl süren mücadelenin ardından kanserle mücadelem sona erdi, aynı zamanda bunun da kutlaması oldu. Tekrar okuluma dönmek ve yeni arkadaşlar edinmek çok güzel. Artık normal bir insan hayatına döndüm" diye konuştu.

DOĞUM GÜNÜ KANSERİ YENDİĞİ GÜN

Kızının kanser mücadelesini kazandığını anlatan Havva Nur'un annesi Hatice Yılmaz, "Kızıma hazırlanan sürpriz çok anlamlıydı. Antalya Yardımlaşma Platformu ve Akdeniz Otizm Spor Kulübü yöneticilerine destek verdikleri için teşekkür ediyorum. Bugün Havva Nur'un doğum gününü ve kanserle mücadelesini kazanmasını kutladık" dedi.