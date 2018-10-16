HABER

Havva Nur kanseri yendi, üstü açık araçla şehir turu yaptı

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.10.2018 09:50 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, 2 yıl kemik ve akciğer kanseri tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Havva Nur Aydın (13), iyileşince 'en büyük hayalim' dediği üstü açık araçla şehir turu yaptı.

Havva Nur kanseri yendi, üstü açık araçla şehir turu yaptı

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, 2 yıl kemik ve akciğer kanseri tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Havva Nur Aydın (13), iyileşince 'en büyük hayalim' dediği üstü açık araçla şehir turu yaptı.
Antalya Kamile Çömlekçi Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Havva Nur Aydın, 2 yıl önce rahatsızlanınca hastaneye götürüldü. Yapılan tetkikler sonunda Havva Nur'a kanser teşhisi konuldu. Hastalığı yüzünden okuluna ara vermek zorunda kalan Havva Nur, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi'nde 2 yıldan bu yana kemik ve akciğer kanseriyle yaptığı zorlu mücadeleden galip çıkıp sağlığına kavuştu.
Hastaneden çıkan Havva Nur, en büyük hayalinin taburcu olduktan sonra üstü açık otomobille şehir turu atmak olduğunu söyledi. Havva Nur'un bu dileğini, sınıf arkadaşları gerçekleştirdi. Havva Nur'un arkadaşları, Antalya Yardımlaşma Platformu, Akdeniz Otizm Spor Okulu Derneği yönetim kurulu üyelerinin de desteğiyle, aileleriyle birlikte üstü açık otomobille Havva Nur'a şehir turu yaptırdı. Arkadaşları daha sonra doğum günü sürprizi yapıp, pastasını da birlikte kesip mutlu bir gün yaşattı.
ARA VERDİĞİ EĞİTİMİNE GERİ DÖNDÜ
Üstü açık otomobille şehir turu atmanın en büyük hayallerinden biri olduğunu söyleyen Havva Nur, "Şehir turundan sonra başka bir sürprizle karşılaştım. Arkadaşlarım sürpriz doğum günü kutlaması hazırlamış, benim için müthiş bir gün oldu. Bu organizasyonu yapan, emek veren herkese teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımın burada bulunması beni çok mutlu etti. 2 yıl süren mücadelenin ardından kanserle mücadelem sona erdi, aynı zamanda bunun da kutlaması oldu. Tekrar okuluma dönmek ve yeni arkadaşlar edinmek çok güzel. Artık normal bir insan hayatına döndüm" diye konuştu.
DOĞUM GÜNÜ KANSERİ YENDİĞİ GÜN
Kızının kanser mücadelesini kazandığını anlatan Havva Nur'un annesi Hatice Yılmaz, "Kızıma hazırlanan sürpriz çok anlamlıydı. Antalya Yardımlaşma Platformu ve Akdeniz Otizm Spor Kulübü yöneticilerine destek verdikleri için teşekkür ediyorum. Bugün Havva Nur'un doğum gününü ve kanserle mücadelesini kazanmasını kutladık" dedi.

FOTOĞRAFLI

Havva Nur kanseri yendi, üstü açık araçla şehir turu yaptıHavva Nur kanseri yendi, üstü açık araçla şehir turu yaptıHavva Nur kanseri yendi, üstü açık araçla şehir turu yaptıHavva Nur kanseri yendi, üstü açık araçla şehir turu yaptı

PARTNERAralarında problem kalmamışAralarında problem kalmamış
Diyet yaparken ekmek yenir mi? İşte cevabıDiyet yaparken ekmek yenir mi? İşte cevabı
Başkentte 'Dünya El Yıkama Günü' etkinliğiBaşkentte 'Dünya El Yıkama Günü' etkinliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'dan Berkay kavgasında yeni hamle! 'Görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım'

Arda Turan'dan Berkay kavgasında yeni hamle! 'Görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım'

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda incelemeler tamamlandı

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda incelemeler tamamlandı

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

Çukur 38. son bölümde Cem Yılmaz'ın Gora filmine ilginç gönderme! 'Ben istiyorum ki bana burada iyi bakılsın'

Çukur 38. son bölümde Cem Yılmaz'ın Gora filmine ilginç gönderme! 'Ben istiyorum ki bana burada iyi bakılsın'

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

İlginizi Çekebilir

Bu böcek cinsel hastalık taşıyor! Uzmanlardan 'camlarınızı sıkıca kapatın' uyarısı

Bu böcek cinsel hastalık taşıyor! Uzmanlardan 'camlarınızı sıkıca kapatın' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kur artışı nedeniyle kısıntı iddialarına yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kur artışı nedeniyle kısıntı iddialarına yanıt

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı

Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı

Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!

Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vücudumuzda artık yeni bir organ var: Mikrobiyom!

Vücudumuzda artık yeni bir organ var: Mikrobiyom!

Diyet yaparken ekmek yenir mi? İşte cevabı

Diyet yaparken ekmek yenir mi? İşte cevabı

HGB nedir? HGB yüksekliği veya HGB düşüklüğü nedir? HGB kaç olmalıdır?

HGB nedir? HGB yüksekliği veya HGB düşüklüğü nedir? HGB kaç olmalıdır?

Meme kanseri ile ilgili doğru bilinen 10 yanlış

Meme kanseri ile ilgili doğru bilinen 10 yanlış

Menopoz nedir? Menopozda kadınlar nasıl değişimler geçirir? Menopozda beslenme süreci nasıl olmalı?

Menopoz nedir? Menopozda kadınlar nasıl değişimler geçirir? Menopozda beslenme süreci nasıl olmalı?

Üfürüm nedir? Üfürüm sesi nasıl duyulur? Üfürüm tipleri nelerdir? Üfürüm dereceleri neye göre değişir?

Üfürüm nedir? Üfürüm sesi nasıl duyulur? Üfürüm tipleri nelerdir? Üfürüm dereceleri neye göre değişir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.