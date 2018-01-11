MAGAZİN

Havva Öztel kızları Aleyna Tilki ve Ayça Tilki için harekete geçti

MAGAZİN HABERLERİ | 11.01.2018 14:36 | Son Güncelleme 3 saat önce

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi ve babası boşandı.

Havva Öztel kızları Aleyna Tilki ve Ayça Tilki için harekete geçti

Çift dün Küçükçekmece Adliyesi'nde evliliklerini bitirdi. Aleyna Tilki, Amerika'da olduğu için ailesinin yanında yer almadı.

Ayça Tilki ve Alenya Tilki'nin velayeti ise, anne Havva Öztel'e verildi. Çift anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.

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HAKARETLERE KARŞI HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan Havva Öztel, kızlarına sosyal medya üzerinden gelen hakaret içerikli mesajlar için harekete geçti.

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Havva Öztel, kızları Aleyna Tilki ve Ayça Tilki'ye gelen yorumları incelletiriyor.
Havva Öztel, uygunsuz yorumları avukatı Ahmet Atalay aracılığıyla yargıya taşıyor. (Habertürk/Aytekin Teker)

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