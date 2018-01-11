Havva Öztel kızları Aleyna Tilki ve Ayça Tilki için harekete geçti

Çift dün Küçükçekmece Adliyesi'nde evliliklerini bitirdi. Aleyna Tilki, Amerika'da olduğu için ailesinin yanında yer almadı.

Ayça Tilki ve Alenya Tilki'nin velayeti ise, anne Havva Öztel'e verildi. Çift anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.

HAKARETLERE KARŞI HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan Havva Öztel, kızlarına sosyal medya üzerinden gelen hakaret içerikli mesajlar için harekete geçti.

Havva Öztel, kızları Aleyna Tilki ve Ayça Tilki'ye gelen yorumları incelletiriyor.

Havva Öztel, uygunsuz yorumları avukatı Ahmet Atalay aracılığıyla yargıya taşıyor. (Habertürk/Aytekin Teker)