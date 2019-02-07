HABER

Havva'nın babası: Sağlık durumu iyi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 16:23 | Son Güncelleme

KARTAL'da çöken binanın enkazından kurtarılan 5 yaşındaki Azra Havva Tekgöz'ün babası Fethi Ahmet Tekgöz," Şu an sağlık durumu iyiye gidiyor" dedi.

ANIL UÇAN /İSTANBUL (DHA) KARTAL'da çöken binanın enkazından kurtarılan 5 yaşındaki Azra Havva Tekgöz'ün babası Fethi Ahmet Tekgöz," Şu an sağlık durumu iyiye gidiyor" dedi. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Fethi Ahmet Tekgöz'e 19 saat sonra enkazdan kurtarılan kızının sağlık durumu soruldu. Tekgöz, "Şu an sağlık durumu iyiye gidiyor. Daha iyi olacak inşallah" dedi. Akrabalarının koluna girerek yürüyebilen baba Tekgöz'ün bitkin olduğu gözlendi.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Domaniç'te kar ulaşımı olumsuz etkiliyorDomaniç'te kar ulaşımı olumsuz etkiliyor
Bakan Pakdemirli: Dünyayı doyuran ülke, lider ülke olacak (2)Bakan Pakdemirli: Dünyayı doyuran ülke, lider ülke olacak (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Kredi borcu olanlar dikkat!

Kredi borcu olanlar dikkat!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu

7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Küçükçekmece'de tüp bayiinde patlama!

İstanbul'da korkutan patlama!

Sadece 60 saniyeniz var! Gizli nesneyi bulabilir misiniz?

Sadece 60 saniyeniz var! Gizli nesneyi bulabilir misiniz?

Atalay Filiz hakkında yeni gelişme: Cezai ehliyeti tam çıktı!

Atalay Filiz hakkında yeni gelişme: Cezai ehliyeti tam çıktı!

HDP'nin aday tanıtım toplantısına soruşturma! Gözaltılar var...

HDP'nin aday tanıtımına soruşturma! Gözaltılar var...

İstanbul'daki 'gizli deprem' iddiası sonrası flaş açıklama!

İstanbul'daki 'gizli deprem' iddiası sonrası flaş açıklama!

Antalya'da kahreden görüntü!

Antalya'da kahreden görüntü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.