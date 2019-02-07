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Havva’nın sağlık durumuna ilişkin yakınlarından açıklama

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 16:29 | Son Güncelleme

Azra Havva Tekgöz’ün yakınları, küçük kız hakkında açıklamalarda bulundu.

Azra Havva Tekgöz’ün yakınları, küçük kız hakkında açıklamalarda bulundu. Havva’nın durumunun iyiye gittiğini belirten yakını, küçük kızın göçük altındayken kendisini arayanlara “Ben Havva” diye bağırarak sesini duyurduğunu söyledi.
Kartal’da 8 katlı binanın çökmesinden yaklaşık 20 saat sonra göçükten kurtarılan Azra Havva Tekgöz’ün yakınları açıklamalarda bulundu. Havva’nın son durumunun iyi olduğu ve tedavinin ardından daha da iyi olacağı belirtildi. Küçük Havva’nın yakını yaptığı açıklamada: “Çalışmaların durdurulduğu bir esnada kurtarma çalışması yapanlar Havva’ya seslenmek için bağırdılar. Havva da kendisine seslenenleri duyarak ben Havva diyerek karşılık vermiş. Ses sonra kesilmiş. Bu sabah tekrar Havva’nın sesleri duyulunca çalışmalara devam etmişler. Sonra da enkazın içinden Havva’yı çıkarıyorlar. Havva’nın yanında cep telefonu vardı, kaza anında o telefon kızın yanına ya da bir yere düştü herhalde. Telefonu sürekli çaldırıyorlar bu yüzden de telefonun şarjı bitmiş. Böyle olmasaydı Havva daha erken kurtarılabilirdi, şu anki durum hiç yaşanmıyor olabilirdi” dedi

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