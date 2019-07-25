Havvanur'un doğum günü için aldığı pembe elbisesi tabutuna örtüldü

Sadun KILIÇ/AĞLASUN (Burdur), (DHA)- BURDUR'un Ağlasun ilçesinde bugün doğum gününü kutlamaya hazırlanırken, dün kullandığı traktörle şarampole yuvarlanıp yaşamını yitiren Havvanur Gökberber (15) gözyaşları arasında toprağa verildi. Anne Güllü Gökberber, "Benim sarı prensesim, bugün senin doğum günün. Bugün pasta yapıp doğum gününü kutlayacaktık. Sen ölme, ben öleyim" diye ağıt yaktı. Havvanur'un doğum günü için aldığı pembe renkli elbisesi, cenaze töreni sırasında tabutuna örtüldü.

Ağlasun ilçesine bağlı Yazır köyü Karaenik mevkisinde dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, hayvancılık yapan ailesiyle oturan Isparta 15 Temmuz Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Havvanur Gökberber, köye yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki karayolu ayrımına gelen babasını karşılamak istedi. İddiaya göre annesinin uyarılarına rağmen dedesine ait 32 HA 604 plakalı traktörü çalıştıran Havvanur Gökberber, yola çıktı. Yaklaşık 10 metre ilerleyen Havvanur Gökberber, traktörün direksiyon kontrolünü yitirdi. Yoldan çıkan traktör şarampole yuvarlanırken, Havvanur Gökberber aracın altında kaldı. Olayı gören annesi ve diğer yakınları Havvanur'un yardımına koştu. Haber verilen polis ve sağlık ekipleri de köye geldi. Yapılan incelemede Havvanur Gökberber'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Havvanur Gökberber için bugün Sakarca Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Ağlasun Belediye Başkanı Ali Ulusoy, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ağlasun Devlet Hastanesi morgundan alınan Havvanur Gökberber'in cenazesi mahalleye getirildi.

'BİR DAHA GÖREYİM'

Cenaze töreni öncesi fenalık geçiren anne Güllü Gökberber, "Benim sarı prensesim, bugün senin doğum günün. Beni acılara boğdun. Dün öğle yemeğini ikimiz yaptık. Elbiseleri denedik. Bugün pasta yapıp doğum gününü kutlayacaktık. Sen ölme, ben öleyim. Bu acılarla ben nasıl yaşarım benim sarı prensesim. Bugün doğum günündü. Ağlamaz mı bu annen? Ben nasıl ağlamam kuzum? Elbiseni giydin de saçlarını salladıydın. Bir daha salla. Bir daha geliver. Bir daha göreyim. Bugün senin doğum günündü. Etek aldım, tişört aldım. Hadi giy gel de pasta keseceğiz" diye ağıt yaktı. Anne Gökberber'e sağlık ekipleri müdahale etti. Havvanur Gökberber'in sınıf ve mahalle arkadaşları da gözyaşlarını tutamadı. Havvanur Gökberber'in cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

PEMBE ELBİSESİ TABUTUNA KONULDU

Bugün 16'ncı yaşına girecek Havvanur Gökberber'in önceki gün ailesiyle Isparta'ya gidip kendisine elbise ve kol saati aldığı belirtildi. Havvanur'un pembe renkli elbisesi cenaze töreni sırasında tabutunun üzerine örtüldü.