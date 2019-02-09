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Havza kaplıcaları şifa dağıtacak

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.02.2019 15:52 | Son Güncelleme

Karadeniz’de tek olma özelliği taşıyan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi hasta kabulüne başladı.Vali Osman Kaymak, poliklinik bölümünde hasta kabulüne başlayan Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde incelemelerde bulundu.

Karadeniz’de tek olma özelliği taşıyan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi hasta kabulüne başladı.
Vali Osman Kaymak, poliklinik bölümünde hasta kabulüne başlayan Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde incelemelerde bulundu. Vali Kaymak’a, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Havza Kaymakamı Metin Yılmaz ve Havza Belediye Başkanı Av. Murat İkiz de eşlik etti. Vali Kaymak ve beraberindekiler, termal sağlık hizmeti vermek amacıyla OMÜ ve Havza Belediyesinin imzaladığı protokol çerçevesinde hizmet veren Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.
Havza Termal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinin fiziki imkânları ile oldukça kaliteli bir merkez olduğunu belirten Vali Kaymak, “Burada halkımıza kaliteli bir hizmet vermemiz gerekiyor. Merkezimizde fizik tedavi adına en modern uygulamalar yapılmaktadır. Şimdiden çok sayıda vatandaşımıza hizmet ediyor. Buradaki insanlarımızın yüzlerindeki mutluluk ifadesi doğru işlerin yapıldığının göstergesidir. Rehabilitasyon merkezinin yapımında emeği geçenlere ve burada vatandaşlarımıza hizmet veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
Konuşmasının ardından Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde incelemelerde bulunan Vali Osman Kaymak, tedavi gören vatandaşlarla sohbet ederek, ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti.
7 bin 500 metrekarelik alana sahip Karadeniz’de tek olma özelliğini taşıyan ve en son teknolojik donanımla hizmet veren Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde fizik tedavi ve kür merkezi, spor ve egzersiz odaları yer alıyor.
Samsun’da ilk defa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde ergoterapi hizmeti de vererek Havza kaplıcalarını hamam kültüründen çıkartıp, sağlık ve tedavi merkezi haline getirilen Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi bu özelliği ile de büyük ilgi görüyor.

Ergoterapi hakkında
Ergoterapi diğer adıyla iş, uğraşı ve aktivite edindirilerek yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan terapi ve rehabilitasyon programıdır. Ergoterapinin temel amacı; felçli hastaların yemek yeme, giyinme, saç tarama gibi günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamak, kişinin ruhsal, fiziksel, duygusal ve bilişsel yönlerini dikkate alır. Engelli bireyin işe yönlendirilmesini, mesleki eğitim almasını, iş yerlerinde daha başarılı olmaları amaçlanmaktadır.

Havza kaplıcaları şifa dağıtacak

Havza kaplıcaları şifa dağıtacak

Havza kaplıcaları şifa dağıtacak

Havza kaplıcaları şifa dağıtacak

Havza kaplıcaları şifa dağıtacak

Havza kaplıcaları şifa dağıtacak

Havza kaplıcaları şifa dağıtacak

Havza kaplıcaları şifa dağıtacak

Havza kaplıcaları şifa dağıtacak

Havza kaplıcaları şifa dağıtacak

Havza kaplıcaları şifa dağıtacak

Havza kaplıcaları şifa dağıtacak

Havza kaplıcaları şifa dağıtacak

Havza kaplıcaları şifa dağıtacak

Havza kaplıcaları şifa dağıtacak
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