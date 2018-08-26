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Hawaii' de fırtına felaketi!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 26.08.2018 08:40 | Son Güncelleme

ABD'nin Hawaii adasını tropik fırtına vurdu.

Hızı saatte 160 kilometreye ulaşan rüzgar ve aşırı yağış büyük hasara yol açtı.

Hawaii'yi tropik fırtına vurdu

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Yollar kapandı, nehirler taştı, kasabalar su altında kaldı.
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ABD'nın Hawaii adasını vuran Lane tropik fırtınası büyük hasara yol açtı.
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Fırtına, saatteki hızı 160 kilometreye ulaşan rüzgarların yanı sıra aşırı yağış getirdi.
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Toprak kaymaları sebebiyle bölgedeki bazı yollar ulaşıma kapandı.
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Toprak kaymaları sebebiyle bölgedeki bazı yollar ulaşıma kapandı.
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43 bin nüfuslu Hilo kasabasının büyük bölümünu su bastı.
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Sert rüzgar sebebiyle elektrik hatlarında yangın çıktı. Alevler uzun süre söndürülemedi.
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Uzmanlar rüzgarın hız kaybettiği ancak su baskını riskinin devam ettiği uyarısında bulundu.
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Tehlikeye rağmen, sahillere akın eden turistlerse dalgalı deniz manzarasının keyfini çıkarttı.
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Anahtar Kelimeler:
Hawaii tropik fırtına

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