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  4. Hawaii'de kaybolan tur helikopterinin enkazı bulundu

Hawaii'de kaybolan tur helikopterinin enkazı bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 11:35 | Son Güncelleme

Hawaii'de kaybolan tur helikopterinin enkazı bulundu

Hawaii'de dün kaybolan tur helikopterinin enkazı ve içindeki 6 kişinin cesetleri bulundu.

Yetkililer, dün Kauai Adası'nın Na Pali sahili turuna çıktığı sırada kaybolan helikopterin adadaki bir dağın zirvesine düştüğünü açıkladı.

Enkazın ve helikopterdeki 6 kişinin cesetlerinin bulunduğu, bir diğer yolcuyu arama çalışmalarının hava koşullarına bağlı olarak sabah saatlerinde sürdürülmesinin planlandığı belirtildi.

Sahil Güvenlik, kurbanlardan ikisinin çocuk olduğunun sanıldığını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hawaii tur helikopteri

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