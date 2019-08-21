Hawaii'de köpekbalığı saldırısı

HONOLULU (AA) - ABD'nin Hawaii eyaletinin Kealakekua Koyu'nda yüzerken köpekbalığı saldırısına uğrayan kadının hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Hawaii İtfaiye Departmanı yetkilisi William Bergin, yaptığı açıklamada, 1,8 metre uzunluğunda, siyah yüzgeçli resif türü olduğu sanılan köpekbalığının Kealakekua Koyu'nda yüzen kadının bacağını ve gövdesini ısırdığını belirtti.

Kadının, kıyıdan yaklaşık 46 metre uzakta yüzdüğü esnada köpekbalığının saldırısına uğradığı bilgisini paylaşan Bergin, ağır yaralanan kadının hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Bergin, 26 yaşındaki kadının turist mi yoksa Hawaii'de ikamet eden birisi mi olup olmadığını bilmediğini söyledi.

- Bu yıl 9. köpekbalığı saldırısı

Bergin, "Köpekbalığı hala o bölgede, bu yüzden şu an insanları sudan çıkarmaya çalışıyoruz. Balıkçılara göre, yılın bu zamanlarında o bölgede çok balık oluyor ve bu durum, köpekbalıklarının ve yunusların ilgisini çekiyor." dedi.

Kealakekua Koyu Eyalet Tarihi Parkı'nın her tarafına köpekbalığı uyarı işaretleri asıldığı kaydedildi.

Yaşanan son olayın, bu yıl eyalet yetkililerince bildirilen, biri ölümle sonuçlanan 9'uncu köpekbalığı saldırısı olduğu belirtildi.

