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Hawaii'de teleskop kurulmasına karşı çıkanlara polis müdahalesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 11:01 | Son Güncelleme

Teleskobun kurulması planlanan bölgeye giden yolları kapatan, aralarında baston ve tekerlekli sandalye kullanan bazı yaşlı göstericiler gözaltına alındı

HONOLULU (AA) - Hawaii'de teleskop kurulmasına karşı yerlilerin düzenlediği protesto gösterisine polis müdahale etti.

Yetkililer, teleskobun kurulması planlanan bölgeye giden yolu kapatan, aralarında baston ve tekerlekli sandalye kullanan bazı yaşlı göstericilerin gözaltına alındığını bildirdi.

Eyalet Sözcüsü Dan Dennison, 33 kişinin gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığını duyurdu.

Gözaltıların ardından yaklaşık 2 bin kişinin Mauna Kea yolunda toplandığı, bunun önceki günlerde gösteri yapan protestocu sayısının yaklaşık 3 katı olduğu belirtildi.

Hawaii Valisi David Ige, yaptığı açıklamada, inşaat alanına ulaşma konusunda kararlı, protestocuların ne hissettiklerini anlama konusunda da sabırlı olduklarını söyledi.

Artan kalabalığın ve gözaltıların ardından Vali Ige, acil durum ilan ederek protestocuları bölgeden uzaklaştırabilmek için daha fazla yetkiye sahip oldu.

Bazı Hawaii yerlileri, kutsal kabul ettikleri Mauna Kea Dağı'nın zirvesinde 1,4 milyar dolarlık Otuz Metre Teleskobu kurulmasına karşı çıkıyor.

Yerliler, teleskobun dağın kutsalına hakaret olduğunu düşünüyor. Tartışmalar ve hukuki süreç sebebiyle yıllar boyunca ertelenen projenin hayata geçirilmesini anayasa mahkemesi geçen yıl açıkladığı kararla onaylamıştı.

Gök bilimciler, 1,4 milyar dolarlık Otuz Metre Teleskobu'nun, Büyük Patlama'dan sonra evrenin ilk anlarının incelenmesine, Güneş Sistemi dışında daha fazla gezegenin keşfine olanak sağlamasını umuyor.

Mauna Kea'nın, dünya üzerinde gökyüzünü incelemek için en iyi yerlerden biri olduğu ifade ediliyor. Zirvede halihazırda yaklaşık bir düzine teleskop bulunuyor.

Otuz Metre Teleskobu'nun ana merceğinin çapının, dünyanın en büyük görünür ışık teleskobunun üç katı büyüklüğünde 30 metre olması planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hawai Teleskop

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