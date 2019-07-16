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Hawaii'de teleskop projesi yerlileri sokağa döktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 12:42 | Son Güncelleme

Yerliler, kutsal kabul ettikleri zirveye yapılması planlanan dev teleskop nedeniyle yol kapatma eylemi düzenliyor

MAUNA KEA (AA) - Hawaii'de yerlilerin kutsal kabul ettiği dağın tepesine yapılması planlanan dev teleskop yerliler arasında tepki yarattı.

Yetkililerin, Mauna Kea'nin zirvesine giden yolun, teleskobun inşasında gereken malzemenin taşınması sürecinde kullanılmayacağını açıklamasının ardından yüzlerce yerli yolu kapatma eylemi düzenledi.

Eyleme katılanlar arasında bulunan yaşlılar yolun girişinde sandalyelere oturdu, 8 kişilik bir grup da kendilerini yoldaki ızgaralara bağladı.

Kültürel miras ve yerli haklarıyla bilimin karşı karşıya geldiği eylemin haftalarca sürebileceği veya buna yeni gösterilerin eklenebileceği ifade ediliyor.

Eylemci yerlilerden Kaho'okahi Kanuha, teleskobun zirveye inşa edilemeyeceğinden emin olduğunu belirterek "Bunun uzun süreli bir mücadele olacağının farkındayız." ifadesini kullandı.

Gök bilimciler, 1,4 milyar dolarlık Otuz Metre Teleskobu'nun, Büyük Patlama'dan sonra evrenin ilk anlarının incelenmesine, Güneş Sistemi dışında daha fazla gezegenin keşfine olanak sağlamasını umuyor.

Mauna Kea'nın, dünya üzerinde gökyüzünü incelemek için en iyi yerlerden biri olduğu ifade ediliyor. Zirvede halihazırda yaklaşık bir düzine teleskop bulunuyor.

Yerli Hawaiililer, zirveyi kutsal kabul ediyor ve bir diğer teleskobun varlığının, buraya daha da zarar vereceğini savunuyor.

Otuz Metre Teleskobu'nun ana merceğinin çapının, dünyanın en büyük görünür ışık teleskobunun üç katı büyüklüğünde 30 metre olması planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hawaii Teleskop

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