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Hawaii’de uçak faciası: 9 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 11:41 | Son Güncelleme

ABD’nin Hawaii eyaletinde çift motorlu bir uçak düştü.

ABD’nin Hawaii eyaletinde çift motorlu bir uçak düştü. Kazada 9 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
ABD’nin Hawaii eyaletinde Oahu Adası’nda meydana gelen uçak kazasında 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Hawaii Ulaştırma Dairesi Sözcüsü Tim Sakahara, Beechcraft King Air model çift motorlu uçağın Dillingham Havaalanı yakınlarına düştüğünü kazada kurtulan olmadığını açıkladı. Kaza sonrası havaalanının yanındaki otoyol çift yönlü trafiğe kapatıldı. Uçağın düşme nedeni ise henüz bilinmiyor.

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