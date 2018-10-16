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Hawking'in ölmeden önce kaydettiği mesaj: Trump'ın seçilmesi bilim insanlarına küresel bir isyan'

16.10.2018 16:22 | Son Güncelleme

İngiliz fizikçi Stephen Hawking'in ölmeden önce kaydettiği bir sesli mesajda, "Dünya genelinde bilim ve eğitim tehdit altında" dediği ve Donald Trump'ın ABD başkanlığına seçilmesini, İngiltere'nin AB'den ayrılma kararını (Brexit) "bilim insanları dahil tüm uzmanlara karşı küresel bir isyan" olarak nitelediği ortaya çıktı.

Hawking'in ölmeden önce kaydettiği mesaj: Trump'ın seçilmesi bilim insanlarına küresel bir isyan'

Prof. Hawking, Mart ayında 76 yaşında hayatını kaybetmişti. Üniversitedeyken yakalandığı motor nöron hastalığı nedeniyle hareket edemeyen ve konuşamayan Hawking, iletişim kurabilmek için yazdıklarını sese çeviren bir bilgisayar teknolojisinden yararlanıyordu.

BÜYÜK SORULARA KISA CEVAPLAR

Stephen Hawking'in ses kaydı, İngiltere'nin başkenti Londra'da son kitabı "Brief Answers to the Big Questions"ın (Büyük Sorulara Kısa Cevaplar) tanıtımında dinletildi.

Hawking mesajında özetle şunları söylüyor:

"Bilim ve eğitim hiç olmadığı kadar tehdit altında. Uzmanlara saygı gösterilmiyor. Bilim, iklim değişikliği, dünya nüfusunun aşırı şekilde artması, canlı türlerinin yok olması, ormansızlaşma ve okyanusların kirlenmesi gibi zorlukları henüz aşamadı."

"Kültürel olarak bu alanlarda ilerleme sağlanmasından giderek uzaklaşma ve bunlara kayıtsız kalma tehlikesi altındayız."

"Gençleri neler bekliyor? Onların geleceği, bilime ve teknolojiye daha fazla bağlı hale gelecek. Önceki kuşağınkinden daha fazla."

'AYAKLARINIZA DEĞİL YILDIZLARA BAKIN'

Mesajında gençlere de seslenen Hawking "Ayaklarınıza değil, yıldızlara bakın. Evren'in var olmasını neyin sağladığını merak edin. Önemli olan vazgeçmemeniz. Hayal gücünüzü serbest bırakın, geleceği şekillendirin" diyor.

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