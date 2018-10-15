Hawking öldükten sonra da uyardı: Zenginler insanüstü ırk yaratacak, insanlık yok olacak

The Sunday Times gazetesi, hayatta olduğu sürece gelecekle ilgili yaptığı uyarı ve tahminleriyle adından söz ettiren fizikçi Stephen Hawking'in, 16 Ekim'de ‘Brief Answers to the Big Questions' (Büyük sorulara kısa cevaplar) isimli kitabında yer alacak makalelerinden bir bölüm yayınladı.

Makaleye göre, mart ayında hayatını kaybeden Hawking genetik mühendisliğinde atılacak yeni adımların, içinde bulunduğumuz yüzyıl içinde insanüstü kişilerin oluşmasına neden olacağı tahmininde bulundu. Bu sayede oluşacak insanüstü kişiler, insanlığın geri kalanını yok edebilecek. Devletler bunu engelleyecek kanunlar çıkarsa dahi, zengin ve açgözlü kişiler hırslarına karşı koyamayacak ve bu durum kaçınılmaz olacak.

Hawking "Bu yüzyılda insanların zeka ve saldırganlık gibi içgüdüleri değiştirmenin yolunu keşfedeceğinden eminim. Muhtemelen insanlar üzerinde genetik mühendisliği uygulamaların yapılması karşıtı yasalar kabul edilecek. Ancak bazı insanlar hafıza, hastalıklara karşı dayanıklılık ve ömür süresi gibi insani özellikleri geliştirme hırsına karşı koyamayacak" ifadelerini kullandı.