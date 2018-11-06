Hawking uyarmıştı ama... Tarihi adım atılıyor!

Bir uzaylı medeniyetin dikkatini çekerek bağlantı kurmayı amaçlayan bilim insanları, bu çalışma ile bilim kurgu filmlerine konu olan olayın varlığını kanıtlamaya çalışacak. Eğer uzaylı medeniyetinin dikkatini çekmeyi başarırsak 100 yıldır devam eden araştırmalar sonuç vermiş olacak.

1 / 10 Ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking'in farklı platformlarda defalarca dile getirdiği dünya dışı bir medeniyetle bağlantı kurmamızın sonumuzu getirebileceği uyarısına rağmen bu alanda tarihi bir adım atmak için düğmeye basıldı.

2 / 10 ABD'nin önde gelen üniversitelerinden MIT'de görev alan bir grup bilim insanı dünya dışı yaşamı bulmak için lazer teknolojisini kullanmaya hazırlanıyor.

3 / 10 Ekip bu sistem ile 20 bin ışık yılı uzaklığa ulaşmanın mümkün olduğunun altını çiziyor. Amaç galaksinin uzak bir köşesindeki bir uzaylı medeniyetin dikkatini çekerek bağlantı kurmayı amaçlıyor.

4 / 10 Bilim kurgu filmlerinin değişmezi insanoğlu ile uzaylıların olası karşılaşmaları uzun bir süredir bilimin merceğinde. Pek çok filme konu olan bu olayın neden henüz gerçekleşmediğini araştıran bilim insanları olası diğer senaryoları belirlemişti.

5 / 10 Evrende gezegenimize benzeyen 40 milyar gezegen var. Ancak herhangi bir gelişmiş medeniyetin bizimle bağlantı kurması sandığımızdan daha uzun sürebilir. Zira uzaylıların kullandığı dalgaların seyahat mesafesi sandığımızdan daha yavaş olabilir.

6 / 10 Ayrıca bu dalgalar bizim fark edemeyeceğimiz kompleks bir yapıya sahip olduğu için gözden kaçırıyor da olabiliriz. Zira uzayı 1984'ten beri dinliyoruz ve bu teknolojimiz oldukça ilkel olabilir.

7 / 10 Ayrıca gezegenimizden 32 ışık yılı uzaklıktaki dalgalar henüz bize ulaşmış değil. Evrenin büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda bize doğru ilerleyen "ilk merhaba" mesajı hala yolda olabilir.

8 / 10 Bizim de uzaya 100 yıldan biraz fazla süredir dalga gönderdiğimizi düşünürsek bizim mesajımızın da hala bir medeniyete ulaşamadığını söylemek mümkün.

9 / 10 En karamsar senaryoya göre, evrende başka yaşamlar arayan tek medeniyet biz olabiliriz. Ya da başka bir gezegendeki yaşam daha biz ulaşamadan kendisini yok etmiş olabilir. Gezegenimizin Soğuk Savaş yıllarında nükleer savaş tehdidi altında yaşadığını düşünürsek başka bir medeniyetin benzer bir sebepten yok olması da oldukça muhtemel.