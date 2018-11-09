Hawking'in tezi 767 bin dolara alıcı buldu

Hawking'in tezinin de aralarında yer aldığı 22 parça, 1.8 milyon dolara satıldı.İngiliz fizikçi Stephen Hawking'e ait 20'den fazla eşyanın satışa çıktığı açık artırmada 1.8 milyon dolar gelir sağlandı.

Gelirinin bir kısmı Stephen Hawking Vakfı ve Motor Nöron Hastalığı Vakfı'na bağışlanan müzayedede en yüksek fiyattan alıcı bulan parça Hawking'in Genişleyen Evrenlerin Özellikleri adlı tezi oldu. Beş kopyası bulunan Hawking'in 117 sayfalık tezi, beklenenin dört katı bir fiyata ulaşarak 767 bin dolara satıldı.

Hastalığı nedeniyle yürüyemeyen Hawking'in 1980'li ve 90'lı yıllarda kullandığı deri kaplama tekerlekli sandalyesi de 393 bin dolara alıcı buldu.

Müzayedede satılan parçalar arasında Hawking'in çizgi dizi The Simpsons'larda yer aldığı bölümün senaryosu da vardı. Senaryo için yaklaşık 8 bin dolar ödendi.

Hayatını evrenin gizemini çözmeye adayan fizik profesörü Hawking, büyük patlama, kuantum fiziği, kara deliklerle ilgili çalışmaları ile biliniyordu.

76 yaşında hayatını kaybeden Hawking, ALS olarak bilinen Amyotrofik Lateral Skleroz adlı hastalık nedeniyle hareket kabiliyetini tamamen kaybetmişti. Özel bir yazılım sayesinde çevresi ile iletişime geçen Hawking, 1988'de yayınladığı Zamanın Kısa Tarihi adı kitapla geniş kitlelere ulaşmıştı.

DW,AFP,rtr/ÖA,GA

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