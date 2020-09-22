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Hay Yang-2C: Çin uzaya okyanus gözlem uydusu gönderdi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.09.2020 09:43 | Son Güncelleme

Çin, üçüncü okyanus gözlem uydusu Hay Yang-2C'yi uzaya fırlattı.

Hay Yang-2C: Çin uzaya okyanus gözlem uydusu gönderdi

Xinhua'da yer alan habere göre, Hay Yang (Okyanus)-2C uydusu Long Mach (Uzun Yürüyüş)-4B roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi’nden uzaya gönderildi.

OKYANUSU GÖZLEMLEYECEK

Çin Uzay Havacılık Bilim ve Teknoloji Şirketi tarafından geliştirilen HY-2C genel anlamda okyanus hakkında veri toplayacak ve okyanus gözlemi için daha önce fırlatılan HY-2B ve HY-2D uydularıyla bağlantı kuracak.

Fırlatma işlemi, Long March roket serisinin 347'inci misyonu olarak kayıtlara geçti.

Çin geçen hafta uzaya 9 uyduyu göndermişti.

AA

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