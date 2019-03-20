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Hayabusa2 uzay aracından Ryugu asteroidinde keşif

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 14:22 | Son Güncelleme

Hayabusa2, asteroit üzerinde suyun varlığına işaret eden mineraller tespit etti

Japonya'nın Ryugu asteroidine gönderdiği Hayabusa2 uzay aracının, asteroit üzerinde suyun varlığına işaret eden mineraller keşfettiği bildirildi.

Kyodo ajansını haberine göre Aizu Üniversitesi, Japonya Uzay Araştırma Ajansı ve diğer kurumlardan bir araştırma ekibi, uzay aracının kızılötesine yakın spektrometresinin (tayfölçer), Ryugu'nun yüzeyinde "hidroksil içeren mineraller" olduğunu tespit ettiğini belirtti.

Aizu Üniversitesinden Kohei Kitazato, "Ryugu'yu, bir miktar su olduğu tahminine dayanarak hedef olarak seçme kararı yanlış değildi." değerlendirmesinde bulundu.

Eğer asteroitten alınan örnekler, Dünya'daki suyun izotoplarıyla benzer bir bileşime sahipse asteroitte su bulunduğu hipotezinin doğru olduğunun kanıtlanabileceği bildirildi.

Ryugu'dan alınan kaya örneklerinin aynı zamanda yaşamın yapı taşları olabilecek bazı organik maddeler de içeriyor olabileceği yorumu yapıldı.

Araştırmacıların konuya ilişkin açıklamaları "Science" dergisinin internet sitesinde yayımlandı.

Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), önceki gün, Hayabusa2'nin, 5 Nisan'da, güneş veya uzay ışınlarına maruz kalmayan daha derin yer altı örneklerini toplamak için asteroit yüzeyine 2 kilogram patlayıcı bırakarak krater açacağını açıklamıştı.

Hayabusa2, 22 Şubat'ta Dünya'dan yaklaşık 300 milyon kilometre uzaklıktaki asteroide inmişti. Uzay aracının Güneş Sistemi'nin oluşumuna ışık tutacak kaya örnekleri toplayarak Dünya'ya dönmesi planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hayabusa2 uzay aracı Ryugu asteroiti

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