Hayabusa2 uzay aracının Ryugu asteroidine inişi ertelendi

Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ekim sonunda planladığı Hayabusa2 uzay aracının Ryugu asteroidine inişinin ertelendiğini açıkladı.
JAXA Proje Müdürü Yuiçi Tsuda, basına yaptığı açıklamada, ekim sonunda indirmeyi planladıkları Hayabusa2'nin ancak ocak sonunda asteroidin üzerine inebileceğini belirtti.
Tsuda, asteroidin yüzeyinin çok kayalık olduğunu o yüzden bu misyonunun birkaç ay ertelendiğini bildirdi.
Ryugu'nun yüzeyinde düz bir alan bulmayı beklediklerini ifade eden Tsuda, arama çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.
Hayabusa2 uzay aracından Ryugu asteroidine şimdiye kadar üç gözlem araç indirilmişti.
Hayabusa2, Dünya'ya 280 milyon kilometre uzaklıktaki asteroidin çevresinde hazirandan bu yana keşif faaliyeti yürütüyor.
Ryugu'ya 3,5 yıllık yolculuğun ardından haziran ayında ulaşan Hayabusa2'nin, çalışmalarını tamamlayarak aldığı numunelerle 2020'nin sonlarında dünyaya dönmesi öngörülüyor.
Hayabusa2'nin ilkel bir tür asteroid olan Ryugu'dan topladığı numunelerden Güneş Sistemi'nin oluşumuyla ilgili ipuçlarına ulaşılması hedefleniyor.
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