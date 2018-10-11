HABER

Hayabusa2 uzay aracının Ryugu asteroidine inişi ertelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 17:08 | Son Güncelleme

Hayabusa2 uzay aracının Ryugu asteroidine inişi ertelendi

Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ekim sonunda planladığı Hayabusa2 uzay aracının Ryugu asteroidine inişinin ertelendiğini açıkladı.

JAXA Proje Müdürü Yuiçi Tsuda, basına yaptığı açıklamada, ekim sonunda indirmeyi planladıkları Hayabusa2'nin ancak ocak sonunda asteroidin üzerine inebileceğini belirtti.

Tsuda, asteroidin yüzeyinin çok kayalık olduğunu o yüzden bu misyonunun birkaç ay ertelendiğini bildirdi.

Ryugu'nun yüzeyinde düz bir alan bulmayı beklediklerini ifade eden Tsuda, arama çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Hayabusa2 uzay aracından Ryugu asteroidine şimdiye kadar üç gözlem araç indirilmişti.

Hayabusa2, Dünya'ya 280 milyon kilometre uzaklıktaki asteroidin çevresinde hazirandan bu yana keşif faaliyeti yürütüyor.

Ryugu'ya 3,5 yıllık yolculuğun ardından haziran ayında ulaşan Hayabusa2'nin, çalışmalarını tamamlayarak aldığı numunelerle 2020'nin sonlarında dünyaya dönmesi öngörülüyor.

Hayabusa2'nin ilkel bir tür asteroid olan Ryugu'dan topladığı numunelerden Güneş Sistemi'nin oluşumuyla ilgili ipuçlarına ulaşılması hedefleniyor.

PARTNERKraliyet ailesinde 'Erdem' kriziKraliyet ailesinde 'Erdem' krizi
Sahibinin kliniğin merdivenlerinde terk ettiği köpeğin çırpınışı kameradaSahibinin kliniğin merdivenlerinde terk ettiği köpeğin çırpınışı kamerada
“Hattın İpekle Aşkı” sanatseverlerle buluştu“Hattın İpekle Aşkı” sanatseverlerle buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hayabusa2 Japonya JAXA Ryugu

En Çok Okunan Haberler

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Muş’ta 5 teröristin öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı!

Muş’ta 5 teröristin öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı!

Emeklilere memurluk yolu görüldü

Emeklilere memurluk yolu görüldü

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

TEM'de büyük kaza: Tır ile otobüs çarpıştı! Trafik kilit

TEM'de büyük kaza: Tır ile otobüs çarpıştı! Trafik kilit

Diplomatik kaynaklardan Trump'a yalanlama! ABD iddialarına yanıt

Diplomatik kaynaklardan Trump'a yalanlama! ABD iddialarına yanıt

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan gazetecinin 'İş Bankası' sorusuna 'lan'lı yanıt!

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan gazetecinin 'İş Bankası' sorusuna 'lan'lı yanıt!

Operasyon sonrası ele geçirilen belgeler dehşete düşürdü! Aile boyu terörizm!

Operasyon sonrası ele geçirilen belgeler dehşete düşürdü! Aile boyu terörizm!

Diyarbakır'da kan donduran kadın cinayeti! Koli bandıyla...

Diyarbakır'da kan donduran kadın cinayeti! Koli bandıyla...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.