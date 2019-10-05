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HAYAD'dan Diyarbakır annelerine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 17:49 | Son Güncelleme

Hatay Yardımlaşma Derneği, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen ve oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerine destek verdi

Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD), çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen ve oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerine destek verdi.

HAYAD Başkanı Rahmi Vardı, dernek bahçesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır annelerine destek olmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Suriyeli kadınların terör zulmünü iyi bildiklerini belirten Vardı, annelerin gözyaşlarının dağları deleceğini ifade etti.

Suriye'nin Afrin kentinden PKK/PYDli teröristlerin zulmünden kaçıp Türkiye'ye sığınan Neriman Mustafa ise Diyarbakır annelerinin acısını paylaştıklarını aktardı.

Onlar için dua ettiğini kaydeden Mustafa, "Afrin'de ben de çocuğumu PKK/PYD'nin elinden kaçırıp Türkiye'ye geldim. 7 yıldır buradayım. Diyarbakır'daki annelere Allah sabır versin, inşallah onlar da çocuklarına kavuşurlar." diye konuştu.

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