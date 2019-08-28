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HAYAD’dan Suriye’ye su yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 17:23 | Son Güncelleme

Hatay Yardımlaşma Derneğince (HAYAD) Suriye’nin İdlib kentindeki halka günde 5 bin litre içme suyu yardımı yapılıyor.Merkezi Kırıkhan ilçesinde bulunan HAYAD’ın lojistik merkezinde kurulan su paketleme tesisinde birer litrelik olarak hazırlanan toplam 5 bin litre su, İdlib’deki halka Kızılay iş birliği ile gönderiliyor.Dernek Başkanı Rahmi Vardı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, HAYAD olarak yaklaşık 2 yıldır harekat bölgesindeki Derbap Muhamidiye kampında günlük su ihtiyaçlarını karşıladıklarını kaydederek, “Son dönemlerde İdlib gerginliği azaltma bölgesinde evlerini terk eden ihtiyaç sahiplerine HAYAD olarak Kırıkhan merkezimizde bir su paketleme tesisi kurduk.

HAYAD’dan Suriye’ye su yardımı

Hatay Yardımlaşma Derneğince (HAYAD) Suriye’nin İdlib kentindeki halka günde 5 bin litre içme suyu yardımı yapılıyor.
Merkezi Kırıkhan ilçesinde bulunan HAYAD’ın lojistik merkezinde kurulan su paketleme tesisinde birer litrelik olarak hazırlanan toplam 5 bin litre su, İdlib’deki halka Kızılay iş birliği ile gönderiliyor.
Dernek Başkanı Rahmi Vardı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, HAYAD olarak yaklaşık 2 yıldır harekat bölgesindeki Derbap Muhamidiye kampında günlük su ihtiyaçlarını karşıladıklarını kaydederek, “Son dönemlerde İdlib gerginliği azaltma bölgesinde evlerini terk eden ihtiyaç sahiplerine HAYAD olarak Kırıkhan merkezimizde bir su paketleme tesisi kurduk. Ortalama günlük üretimiz 10 bin paket su üretiliyor. Gerginliği azaltma bölgesinde Türk Kızılayı ve AFAD aracılığıyla orada evlerini terk eden muhacirlere teslim ediliyor. Burada paketlenen sular çok ciddi bir arıtma sisteminden geçiriliyor. 5 bin litre suyu poşetle orada çadırlarda yaşayan ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz” dedi.

HAYAD’dan Suriye’ye su yardımı

HAYAD’dan Suriye’ye su yardımı

HAYAD’dan Suriye’ye su yardımı

HAYAD’dan Suriye’ye su yardımı

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