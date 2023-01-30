Hayal Köseoğlu 'dan iddialı pozlar! "Seni ne zaman görsek gözlerimiz kamaşıyor"

Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, İstanbullu Gelin, Mucize Doktor ve Mahkum gibi dizilerdeki rolleriyle dikkat çeken Hayal Köseoğlu, hem paylaşımları hem de açıklamalarıyla gündem oluyor.

“Bir kadın olarak kadınlarla yarış atı gibi rekabet halinde olmaktan bıktım. Güzellik, şöhret, vücut, erkek ilgisi, seksapel, gençlik, çekicilik falan filan gibi içi bomboş kavramlar için koşullanmış gibi savaşıp duruyoruz" diyerek yaratılan güzellik algısından rahatsız olduğunu her fırsatta dile getiren oyuncu siyah dantelli sütyeniyle verdiği pozları paylaştı.

Hayal Köseoğlu'nun "Blur" notuyla paylaştığı pozlara "Seni ne zaman görsek gözlerimiz kamaşıyor", "Çok güzelsin", "Algıları yıkan kadın" yorumları geldi.



