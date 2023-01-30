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Hayal Köseoğlu 'dan iddialı pozlar! "Seni ne zaman görsek gözlerimiz kamaşıyor"

30.01.2023 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bir kadın olarak kadınlarla yarış atı gibi rekabet halinde olmaktan çok bıktım" diyerek yaratılan güzellik algısına sitem eden oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından dantelli iç çamaşırıyla verdiği pozları paylaştı.

Hayal Köseoğlu 'dan iddialı pozlar! "Seni ne zaman görsek gözlerimiz kamaşıyor"

Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, İstanbullu Gelin, Mucize Doktor ve Mahkum gibi dizilerdeki rolleriyle dikkat çeken Hayal Köseoğlu, hem paylaşımları hem de açıklamalarıyla gündem oluyor.

“Bir kadın olarak kadınlarla yarış atı gibi rekabet halinde olmaktan bıktım. Güzellik, şöhret, vücut, erkek ilgisi, seksapel, gençlik, çekicilik falan filan gibi içi bomboş kavramlar için koşullanmış gibi savaşıp duruyoruz" diyerek yaratılan güzellik algısından rahatsız olduğunu her fırsatta dile getiren oyuncu siyah dantelli sütyeniyle verdiği pozları paylaştı.

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Paylaşımı olay oldu! "Yerli Wanda..." yorumları Paylaşımı olay oldu! "Yerli Wanda..." yorumları

Hayal Köseoğlu'nun "Blur" notuyla paylaştığı pozlara "Seni ne zaman görsek gözlerimiz kamaşıyor", "Çok güzelsin", "Algıları yıkan kadın" yorumları geldi.

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Hayal Köseoğlu Oyuncu aktan

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