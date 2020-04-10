Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti

FOX TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisinin çekimleri koronavirüs önlemleri kapsamında durduruldu. Dizinin oyuncuların Hayal Köseoğlu ise sosyal medya hesabından sık sık paylaştığı dans videolarına bir yenisini daha ekledi.

Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hayal Köseoğlu, oyunculuğun yanı sıra danslarıyla da adından söz ettiriyor. Dans eğitimi alan Köseoğlu, koronavirüs salgınından dolayı evinden çıkmadığı için bahçeye çıkıp dans etti. Oyuncu bu anları da Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

ŞARKI PERFORMANSIYLA TAM NOT ALDI

Hayal Köseoğlu, Mart ayında Akustik Hane'nin konuğu olarak çeşitli şarkılar söylemiş ve herkesi kendine hayran bırakmıştı. Zerrin Tekindor ve Özge Özder, Köseoğlu'nun şarkı performansına kalp emojileri ve "İşte bu" diyerek beğendiklerini göstermişti.

