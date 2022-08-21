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Hayal Köseoğlu’ndan çok sert ‘erkek’ sitemi: “Labirentteki fareler gibi ömrümüzü harcıyoruz”

21.08.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 yaşındaki başarılı oyuncu Hayal Köseoğlu Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda güzellik ile ilgili olan yargılara karşı ateş püskürdü. Yıllarca bu konu üzerinden verdiği mücadeleyi anlatan oyuncu kadınlarla rekabet halinde olmaktan sıkıldığını belirtti.

Hayal Köseoğlu’ndan çok sert ‘erkek’ sitemi: “Labirentteki fareler gibi ömrümüzü harcıyoruz”

Birçok filmde ve dizide yer alan 29 yaşındaki Hayal Köseoğlu sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanıyor. Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık konuşulan Köseoğlu, son yaptığı paylaşımda kadınların güzellik algıları yüzünden çektikleri sıkıntıları paylaştı. “Umarım hepimiz buna başkaldırmaya cesaret ederiz.” Diyerek kadınları bu yargılara karşı çıkmaları için cesaretlendirdi.

İşte Hayal Köseoğlu'nun paylaşımları...

Hayal Köseoğlu, yaptığı paylaşımlarda erkeklerin kadınlar üzerindeki güzellik baskını paylaşarak kadınların bu baskılar nedeniyle çeşitli estetik operasyonlar geçirdiğini belirtti. Güzellik için harcadığı zamana üzüldüğünü belirten Köseoğlu, 25 yaşında botox yaptırmak zorunda hissettiğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Hayal Köseoğlu Twitter güzellik kadın
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