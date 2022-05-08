MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hayal Köseoğlu sütyensiz pozunu paylaştı! "Taş mısın be"

Hayal Köseoğlu sütyensiz pozunu paylaştı! "Taş mısın be"

08.05.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muhteşem Yüzyıl, Arkadaşlar İyidir, Bir Nefes Daha gibi projelerde yer alan Hayal Köseoğlu Mucize Doktor dizisinde hayat verdiği 'Açelya' rolüyle oyunculuk kariyerinde büyük bir çıkış yakaladı. Ünlü isim sütyensiz pozunu takipçileriyle paylaştı.

Hayal Köseoğlu sütyensiz pozunu paylaştı! "Taş mısın be"

29 yaşındaki oyuncu Hayal Köseoğlu Instagram'da 1 milyon takipçi kitlesine sahip. Son zamanlarda cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen isim, sütyensiz pozuyla adından yeniden söz ettirdi.

SÜTYENSİZ POZUNU PAYLAŞTI

Hayal Köseoğlu cesur pozuyla gündeme geldi.

Hayal Köseoğlu sütyensiz pozunu paylaştı!

Takipçileri o poza, "Taş mısın be", "Bu gerçek mi?" gibi yorumlar yaptı.

Hayal Köseoğlu sütyensiz pozunu paylaştı!

Cesur pozlarıyla zaman zaman gündeme gelen Köseoğlu geçtiğimiz günlerde göğüs dekolteli pozunu paylaşmıştı.

Hayal Köseoğlu sütyensiz pozunu paylaştı!

Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümünden alan Köseoğlu henüz 6 yaşındayken, Kanal D ekranlarında yayınlanan Ruhsar dizinde rol aldı.

Hayal Köseoğlu sütyensiz pozunu paylaştı!

Bu rol ile ilk oyunculuk deneyimini edindi.

Hayal Köseoğlu sütyensiz pozunu paylaştı!

Ünlü oyuncu şimdilerde Mahkum dizisinde Sasha rolüne hayat veriyor.

Hayal Köseoğlu sütyensiz pozunu paylaştı!

Hayal Köseoğlu sütyensiz pozunu paylaştı!

Hayal Köseoğlu sütyensiz pozunu paylaştı!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Botoks yanıtı! "Herkes benzer surat"Botoks yanıtı! "Herkes benzer surat"
Akılalmaz soru! "Kocam ayak parmaklarımı emerek..."Akılalmaz soru! "Kocam ayak parmaklarımı emerek..."
Yüz felcinden sonra sırra kadem basan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktıYüz felcinden sonra sırra kadem basan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Hayal Köseoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İnce'den Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için dikkat çeken sözler

İnce'den Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için dikkat çeken sözler

Miami'ye taşınan Petek Dinçöz'den mini etekli poz! Görenler tanıyamadı

Miami'ye taşınan Petek Dinçöz'den mini etekli poz! Görenler tanıyamadı

İslam Memiş'ten öyle bir tahmin geldi ki...

İslam Memiş'ten öyle bir tahmin geldi ki...

Gülben Ergen konser verirken sahnede bayıldı!

Gülben Ergen konser verirken sahnede bayıldı!

Ukrayna'dan sevindiren haber! Başbakan yardımcısı duyurdu

Ukrayna'dan sevindiren haber! Başbakan yardımcısı duyurdu

Şimdiye kadar yapmadığınız için pişman olacaksınız!

Şimdiye kadar yapmadığınız için pişman olacaksınız!

İlginizi Çekebilir

Gören bir daha baktı! “Son derece nadir bir doğumla...”

Gören bir daha baktı! “Son derece nadir bir doğumla...”

Feci şekilde can verdi! 90 dakika kurtarılmayı bekledi

Feci şekilde can verdi! 90 dakika kurtarılmayı bekledi

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Sevgilisinin prezervatifini iğneyle deldi! Cezası ağır oldu

Sevgilisinin prezervatifini iğneyle deldi! Cezası ağır oldu

Olimpiyat sporcularına yedirdiler! Tam bir performans artırıcı

Olimpiyat sporcularına yedirdiler! Tam bir performans artırıcı

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.