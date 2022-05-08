Hayal Köseoğlu sütyensiz pozunu paylaştı! "Taş mısın be"

29 yaşındaki oyuncu Hayal Köseoğlu Instagram'da 1 milyon takipçi kitlesine sahip. Son zamanlarda cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen isim, sütyensiz pozuyla adından yeniden söz ettirdi.

SÜTYENSİZ POZUNU PAYLAŞTI

Hayal Köseoğlu cesur pozuyla gündeme geldi.

Takipçileri o poza, "Taş mısın be", "Bu gerçek mi?" gibi yorumlar yaptı.

Cesur pozlarıyla zaman zaman gündeme gelen Köseoğlu geçtiğimiz günlerde göğüs dekolteli pozunu paylaşmıştı.

Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümünden alan Köseoğlu henüz 6 yaşındayken, Kanal D ekranlarında yayınlanan Ruhsar dizinde rol aldı.

Bu rol ile ilk oyunculuk deneyimini edindi.

Ünlü oyuncu şimdilerde Mahkum dizisinde Sasha rolüne hayat veriyor.





