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“Hayal kurmaktan vazgeçmeyen kadınlar başarıyı da beraberinde getirir”

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 11:54 | Son Güncelleme

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle alanında uzman ve girişimci kadınlar, ’Topuklu Ekonomistler, Gün-Aydın’ adlı kahvaltıda bir araya geldi.

“Hayal kurmaktan vazgeçmeyen kadınlar başarıyı da beraberinde getirir”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle alanında uzman ve girişimci kadınlar, ’Topuklu Ekonomistler, Gün-Aydın’ adlı kahvaltıda bir araya geldi. Kadın girişimci olmanın püf noktaları ve zorluklarının konuşulduğu kahvaltıda konuşan İAÜ İşletme Yönetimi Öğr. Gör. Öznur Sevme, “Hayal kurun elbet gerçek olur ve beraberinde gelen başarı her zaman mutluluk getirir” dedi.
İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) İşletme Yönetimi Öğr. Gör. Öznur Sevme’nin kuruculuğunu üstlendiği ve “Topuklu Ekonomistler” adını verdiği oluşum, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, aralarında Bıg Chefs’in kurucu ortağı Gamze Cizreli ve 50 girişimci kadın ile kahvaltı da bir araya geldi.
“Hayaldi başardım gerçek oldu”
Kadın girişimci olmanın püf noktalarını, işin zorluklarını ve tüm bu süreçte yaşadıkları deneyimlerin konuşulduğu kahvaltıda, Bıg Chefs’in kurucu ortağı Gamze Cizreli girişimci kadınlara yaşadığı zorlukları ve yakaladığı başarıyı şu sözlerle ifade etti; “Ankara’nın ilk kafesi olan “Cafemiz”i kurduk. Ardından pastacılığa dair “Kuki” ve ardından Uzakdoğu mutfağını uygun fiyatlarla sunduğumuz “Quick China” markaları ile serüvenimizi sürdürdük. 2007 yılından itibaren yola tek başıma devam ettiğimde Big Chefs Cafe - Brasserie markasını oluşturdum. Ankara’da öz kaynaksız, tamamen banka kredisi ve ileriye yönelik ödeme planları dâhilinde açtım. Dubai, Suudi Arabistan ve Bahreyn başta olmak üzere yurt dışında hızla büyüyerek 31 şubeye ulaştık ” dedi.
2010 KAGIDER ve özel bir bankanın işbirliği ile düzenlenen “Kadın Girişimci” yarışmasında Türkiye birinciliği kazandığını söyleyen Cizreli, “Girişim ruhu çocuk yaşlarda ortaya çıkar. Savunma Sanayiinde bir firmada çalışırken, yeme içme sektörünü merak ettim. Sonra bir restoranda part-time çalışmaya başladım. Eşimden ayrıldım ve bundan sonraki süreçte her şeye yeniden başladım. Bıg Chefs markasını oluşturdum. Bu markayı kendim buldum, hiçbir ajansa ait değil. Kimsenin üzerine basmadan ilerlerseniz tüm yollar açılıyor. Hayaldi gerçek oldu. 60 şube, 50’si içerde 10’u dışarda ve 3 binden fazla çalışanımız var” dedi.
“Hedefinizden asla şaşmayın”
Etkinlikte genç girişimcilere Gamze Cizreli’nin bir de tavsiyesi vardı; “Yapacağınız iş ne olursa olsun işi tüm detaylarıyla öğrenin. Yatırım almanın, doğru kişilerle çalışmanın ve kadın girişimcilerin projelerine güvenmeleri gerekiyor. Ve ne yaparsanız yapın hedefinizden asla şaşmayın.”
İAÜ İşletme Yönetimi Öğr. Gör. Öznur Sevme de girişimci kadınlara şu tavsiyelerde bulundu: “ Kendimizi ve çevremizi güçlendirmek, çoğaltmak, yeni ürünler ortaya çıkarmak, elde ettiğimiz maddi ve manevi güçle uzun ve kalıcı adımlar atmak öyle gurur verici ki. Tüm girişimcilerin bu başarı öykülerinden ilham alarak, var oluş hikâyelerinden etkilenip, daha güçlü adımlar atmalıyız. Bir olup nice güzel başarı hikâyeleri ortaya çıkarmalıyız” dedi.

“Hayal kurmaktan vazgeçmeyen kadınlar başarıyı da beraberinde getirir”

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