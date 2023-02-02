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Hayal sınırlarını zorladılar, yöntemleri 'pes' dedirtti! Hedeflerinde araç sahipleri vardı

02.02.2023 06:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolandırıcıların bu sefer hedeflerinde araç sahipleri vardı. Trafik sigortası yaptırmak isteyen araç sahiplerini dolandıran çete, hayal sınırlarını zorladı. Ucuz kasko ve trafik sigortası yalanıyla vatandaşları dolandıran çete, gerçek poliçe için bazı sigorta acentelerinin sistemlerine sızdı. Çalıntı kredi kartlarıyla mağdurlar adına sigorta çıkarttılar. 8 ilde düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alınırken, çetenin milyonluk vurgun yaptığı aktarıldı.

Hayal sınırlarını zorladılar, yöntemleri 'pes' dedirtti! Hedeflerinde araç sahipleri vardı

İnternette sigorta şirketine aitmiş gibi sahte siteler açan dolandırıcılar, trafik sigortası yaptırmak isteyen onlarca araç sahibini tuzağına düşürdü. Hayal sınırlarını zorlayan çete, gerçek poliçe için bazı sigorta acentelerinin sistemlerine sızdı ve çalıntı kredi kartlarıyla mağdurlar adına sigorta çıkarttı. 80'den fazla kişiyi mağdur eden çeteye 8 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 22 kişi gözaltına alındı.

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UCUZ KASKO VE TRAFİK SİGORTASI YALANIYLA KANDIRDILAR

İndirimli sigorta vaatlerine inandılar, araç sigortası yaptırmak isterken tuzağa düştüler. Dolandırıcıların son dönemdeki gözde yöntemlerinden biri de sahte sigorta şirketi sitesi kurmak. Böyle bir site kuran çete, başvuranlardan 'Size piyasadan daha ucuz kasko ve trafik sigortası yapacağız' diyerek onların paralarını aldı.

2 GÜN SONRA İPTAL EDİYORLAR

Dolandırıcılar sahte sigortanın gerçekçi görünmesi için hayal sınırlarını zorladı. Gerçek poliçe için bazı sigorta acentelerinin sistemlerine sızdılar. Çalıntı kredi kartlarıyla mağdurlar adına sigorta çıkarttılar. e-Devlet'te gözüken o poliçeler 2 gün sonra kart sahipleri tarafından iptal ediliyordu. Sigorta yaptırdığı düşünen mağdurlar ise ortada kalıyordu.

8 İLDE OPERASYON

Show Haber'in haberine göre polis gelen ihbarlar sonrası 80'den fazla kişiyi mağdur eden çeteye operasyon düzenledi. 8 ildeki operasyonlarda 22 kişi gözaltına alındı. İlk tespitlere göre yaptıkları vurgun milyonlarla ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık kasko trafik sigortası

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