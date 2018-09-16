Yolda yürümek için testislerini taşıyabilmek için elinde bir kasayla dolaşan adam kaldırıldığı hastanede geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

Hayaları 60 kilo olan adam öldü

1 / 21 Skrotal lenfödem adı verilen nadir bir tıbbi durumdan dolayı sürekli şişen testisleri 60 kilo ağırlığa ulaştı.

2 / 21 ABD'de yaşayan Wesley Warren Jr.'ın testisleri tam 60 kilogram.

3 / 21 2008'de geçirdiği bir kazanın ardından testisleri ezilen ve lenf bezlerinde sıvı birikmesi sonucu bu hale gelen Warren'ın ameliyat olabilmesi için 1 milyon dolar gerekiyordu.

4 / 21 Kot pantolon giyemeyen, otobüse binemeyen ve antibiyotiklerle ayakta durabilen 47 yaşındaki Warren, çok gerekmedikçe evden dışarı çıkmadığını söylüyor.

5 / 21 Ameliyat için gerekli olan parayı toplayabilmek amacıyla bir radyo programına katılan Warren, hayırsever bir milyonerin kendisine yardım etmesini istedi.

6 / 21 Geçtiğimiz sene kendisine ilk operasyon yapıldı anca hayati tehlike olduğu söylendi.

7 / 21 Operasyonun ilk aşamasında ameliyattan vazgeçen Wesley Warren, önceki gün kalp şikayetiyle kaldırıldığı hastanede geçirdiği iki krizden sonra kurtarılamadı.

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