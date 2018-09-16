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Hayaları 60 kilo olan adam öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 16.09.2018 09:13 | Son Güncelleme

Geçirdiği kazadan sonra testisleri büyüyen adamın hayaları 60 kiloya ulaşan adam kalp krizinden öldü.

Yolda yürümek için testislerini taşıyabilmek için elinde bir kasayla dolaşan adam kaldırıldığı hastanede geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

Hayaları 60 kilo olan adam öldü

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Skrotal lenfödem adı verilen nadir bir tıbbi durumdan dolayı sürekli şişen testisleri 60 kilo ağırlığa ulaştı.
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ABD'de yaşayan Wesley Warren Jr.'ın testisleri tam 60 kilogram.
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2008'de geçirdiği bir kazanın ardından testisleri ezilen ve lenf bezlerinde sıvı birikmesi sonucu bu hale gelen Warren'ın ameliyat olabilmesi için 1 milyon dolar gerekiyordu.
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Kot pantolon giyemeyen, otobüse binemeyen ve antibiyotiklerle ayakta durabilen 47 yaşındaki Warren, çok gerekmedikçe evden dışarı çıkmadığını söylüyor.
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Ameliyat için gerekli olan parayı toplayabilmek amacıyla bir radyo programına katılan Warren, hayırsever bir milyonerin kendisine yardım etmesini istedi.
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Geçtiğimiz sene kendisine ilk operasyon yapıldı anca hayati tehlike olduğu söylendi.
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Operasyonun ilk aşamasında ameliyattan vazgeçen Wesley Warren, önceki gün kalp şikayetiyle kaldırıldığı hastanede geçirdiği iki krizden sonra kurtarılamadı.
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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi tuhaf hastalıklar

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