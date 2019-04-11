"Hayalden Gerçeğe" sergisi ziyarete açıldı

İSTANBUL (AA) - Şeyma Çınar ve öğrencilerinin tezhip ve minyatür sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Tezhip ve minyatür sanatçısı Şeyma Çınar, Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda 77 eserin yer aldığı serginin açılışında, bu çatı altında 6 yıl sonra tekrar sergi düzenlemenin heyecan verici olduğunu söyledi.
Sanatın mutlaka teşvik edilmesi gereken bir alan olduğunu vurgulayan Çınar, "Öğrencilerimle biz ilk önce arkadaşız. Birlikte çok keyifli çalışmalar yapıyoruz. Hayallerimizi ilk önce kağıda daha sonra fırçaya aktarıp sevgiyle ve sabırla eserler üretmeye çalışıyoruz." dedi.
- "Elimizde bir cevher var kıymetini bilmemiz gerekiyor"
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsrafil Kuralay da İTO tarafından restore edilen Hünkar Kasrı'nda her ay iki sergi açtıklarını söyledi.
Şeyma Çınar'ın kıymetli bir sanatçı olduğunu ifade eden Kuralay, şöyle konuştu:
"Bu tarihi yapı altında bu güzel, güzide mekanda geleneksel sanatlarımızın güzel ve güzide eserlerini sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz. İnşallah bu sergiler insanlarımızın sanatla daha fazla haşır neşir olmasını daha fazla ilgi göstermesini sağlar. Sanatın olduğu yerde barışın, huzurun ve iyiliğin daha da artacağına inanıyorum."
Sergideki eserlerin el emeği ve göz nuru işler olduğunu dile getiren Kuralay, "Geleneğimizde olan, Osmanlı'yı Osmanlı yapan, Selçuklu'yu Selçuklu yapan bu güzellikler. Dünyanın neresine giderseniz gidin bu kadar güzelini, zarifini, incesini bulma imkanınız yok. Bu bize Allah'ın bir lütfu. Elimizde bir cevher var bu cevherin kıymetini bilmemiz gerekiyor." değerlendirmesine bulundu.
Kuralay, "Hatta sadece yazı diye bakmak, tezhibe sadece süs diye bakmak olmaz. İçine girip arkasındaki derin mana ve ruhu da anlamamız gerekiyor." diye konuştu.
Sergi, 27 Nisan'a kadar 10.00-19.00 arasında Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda ziyaret edilebilecek.
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