"Hayalden Gerçeğe" sergisi ziyarete açıldı

İSTANBUL (AA) - Şeyma Çınar ve öğrencilerinin tezhip ve minyatür sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Tezhip ve minyatür sanatçısı Şeyma Çınar, Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda 77 eserin yer aldığı serginin açılışında, bu çatı altında 6 yıl sonra tekrar sergi düzenlemenin heyecan verici olduğunu söyledi.

Sanatın mutlaka teşvik edilmesi gereken bir alan olduğunu vurgulayan Çınar, "Öğrencilerimle biz ilk önce arkadaşız. Birlikte çok keyifli çalışmalar yapıyoruz. Hayallerimizi ilk önce kağıda daha sonra fırçaya aktarıp sevgiyle ve sabırla eserler üretmeye çalışıyoruz." dedi.

- "Elimizde bir cevher var kıymetini bilmemiz gerekiyor"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsrafil Kuralay da İTO tarafından restore edilen Hünkar Kasrı'nda her ay iki sergi açtıklarını söyledi.

Şeyma Çınar'ın kıymetli bir sanatçı olduğunu ifade eden Kuralay, şöyle konuştu:

"Bu tarihi yapı altında bu güzel, güzide mekanda geleneksel sanatlarımızın güzel ve güzide eserlerini sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz. İnşallah bu sergiler insanlarımızın sanatla daha fazla haşır neşir olmasını daha fazla ilgi göstermesini sağlar. Sanatın olduğu yerde barışın, huzurun ve iyiliğin daha da artacağına inanıyorum."