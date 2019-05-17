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"Hayale kapılanlar biz değil, onlar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 18:12 | Son Güncelleme

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki: "(Sözde Yüzyılın Anlaşması) Öyle ya da böyle hayale kapılanlar biz değil, onlar. Bu (anlaşma) Filistin'in geleceği olamaz" - "ABD yönetimi İsrail'in Filistin'deki sömürgeci politikalarına onay mührü vurmaya hazır. ABD, Filistinlilerin haklarını, Filistinlilerin canları, uluslararası hukuku, uluslararası kabul gören sağduyu ve anlayışı önemsememek dışında başka bir şey göstermedi" - "Dünya, barış çabalarına liderlik etmeye geldiğinde direksiyonu pervasız bir sürücüye bıraktı"

LONDRA (AA) - Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, ABD yönetimi tarafından hazırlanan sözde "Yüzyılın Anlaşması"nın Filistinlilere bağımsızlık, egemenlik, özgürlük ve adalet içermediğini belirterek, "Öyle ya da böyle hayale kapılanlar biz değil, onlar. Bu (anlaşma) Filistin'in geleceği olamaz." dedi.

Maliki, Londra merkezli düşünce kuruluşu Chatham House'da düzenlenen "Filistin'in Geleceği" adlı programda konuştu.

Filistin'in yıllardır dünyanın diğer tüm ulusları arasındaki haklı yerini almak için çaba gösterdiğini söyleyen Riyad el-Maliki, İsrail'in politikalarının ise bu yıllar boyunca Filistin halkını yerinden etmeye, sınırlandırmaya, Filistinlilere asgari, İsrailli yerleşimcilere azami toprak hedefiyle yerleşim yerlerini büyütmeye odaklandığını belirtti.

"İsrail'in artık saklamaya çalışmadığı ve işgal maskesi altında yalnızca sömürgecilik olarak nitelendirilebilecek bu ana planın son aşamalarındayız." diyen Maliki, Tel Aviv'in yıllar boyunca bir "ayrımcılık, tahakküm ve parçalama" sistemi uyguladığını ve bunun İsrail devlet hukukunda "nihai tanımını bulduğunu" vurguladı.

- "İsrail'in Filistin'deki sömürgeci politikalarına onay mührü"

Böyle bir sistemin "apartheid sistemi"ni andırdığını kaydeden Riyad el-Maliki, bazılarının "sömürgecilik ve apartheid" kelimelerini İsrail bağlamında duymayı istemediğini, ancak "günlük olarak yaşadıkları ve çıplak gözle görülenin bu olduğunu" dile getirdi.

ABD yönetiminin, "İsrail'in Filistin'deki sömürgeci politikalarına onay mührü vurmaya hazır olduğuna" işaret eden Maliki, "ABD, Filistinlilerin haklarını, canlarını, uluslararası hukuku, uluslararası kabul gören sağduyu ve anlayışı önemsememek dışında başka bir şey göstermedi." ifadesini kullandı.

- "Yasaları eğip bükmeye çalışıyorlar"

Riyad el-Maliki, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman'ın Wall Street Journal'da yayımlanan ve Başkan Donald Trump'ın Suriye'nin Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini tanıma adımının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını yerine getirdiğinin iddia edildiği yazının, Washington'un İsrail'in aşırı sağ kanadının söylemlerine ne ölçüde maruz kaldığını ortaya koyduğunu gösterdiğini dile getirdi.

"Yasaların ihlaline son vermek yerine ihlallere kılıf bulmak için yasaları eğip bükmeye çalışıyorlar." diyen Maliki, ABD yönetiminin Kudüs kararı karşısındaki tavrı nedeniyle uluslararası topluma minnettar olduklarının da altını çizdi.

- "Dünya, direksiyonu pervasız bir sürücüye bıraktı"

İş, barış çabalarına liderlik etmeye geldiğinde "dünyanın direksiyonu pervasız bir sürücüye bıraktığını" kaydeden Riyad el-Maliki, "Filistin halkının bir şeyler yapmak için bu pervasız sürücünün uçurumdan yuvarlanmasını veya Filistinlileri ezmesinin beklenmesi gerektiği görüşüne katılmadığını" vurguladı.

- "Filistin'in geleceği olamaz"

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, ABD yönetimi tarafından hazırlanan sözde "Yüzyılın Anlaşması"nın Filistinlilere bağımsızlık, egemenlik, özgürlük ve adalet içermediğini kaydederek, "Öyle ya da böyle hayale kapılanlar biz değil, onlar. Bu (anlaşma) Filistin'in geleceği olamaz." değerlendirmesini yaptı.

Maliki, 1967 sınırlarının dışında bir Filistin'i kabul edip etmeyeceklerine ilişkin bir soruya, "1967 sınırlarından daha az bir Filistin devleti ve bundan daha fazla bir İsrail devleti kabul edilemez. Bu, sadece Filistinlilerin pozisyonuna değil aynı zamanda uluslararası hukuk ve fikir birliğine de karşı." yanıtını verdi.

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ABD Filistin israil işgal Riad Malki

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