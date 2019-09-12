"Hayalet ağ"da hayat veren dokunuş

Istakozların ağa dolaştığını ve çıkamadığını vurgulayan Gökoğlu, şöyle konuştu:

"Ağı yanımda getirdiğim bıçakla keserek ıstakozları kurtardım ve doğal ortamına kayalıklara bıraktım. Bu canlılar son dönemde az görülüyor ve onlara da sahip çıkmamız gerekiyor. Ağı olduğu gibi kayalıklardan söktük. Falezlerde nesli tükenmekte olan hayvanlar var. Hayalet ağlar bu hayvanlar için de çok tehlikeli. Birkaç yıl önce nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz fokunun yavrusu falezlerdeki ağa takılarak hayatını kaybetmişti. Akdeniz foku yavrulama dönemine girdi. Bir haftadır ağı bulduğumuz bölgedeki dalışlarımızda hamile bir Akdeniz fokuyla karşılaşıyoruz. Akdeniz foku yavrusunu falezlerdeki su altı mağaralarına bırakıyor. Lütfen falez çevresine balıkçılarımız ağ atmasın. Bu hayvanlardan dünyada 500 ile 700 arasında kaldı. Antalya için büyük bir şans aslında bu foklar. Bu değerimizi korumamız gerekiyor. O nedenle daha duyarlı olmalıyız."

Eğitim dalışlarında falezler altında büyük kirlilikle de karşılaştıklarına değinen Gökoğlu, falez kayalıklarına yakın bazı bölümlerde şişelerden oluşan çöp dağları bulunduğunu kaydetti.

