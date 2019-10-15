Hayalet dolgu ve baby botoks hakkında bilinmeyenler

Ameliyatsız estetik uygulamalarının başında gelen botoksun uzun yıllardır birçok kişi tarafından tercih edildiğini kaydeden Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bora Özel, botoksa olan bu talebin fazla olmasının, aynı zamanda botoks uygulamalarının daha çeşitli hale gelmesini sağladığı söyledi

Birçok kişi botoks uygulamasını tercih etse de botoksun sonuçlarından korkanların da bulunduğuna dikkat çeken Op. Dr. Bora Özel, sön dönemlerde tercih edilen hayalet dolgu ile ilgili merak edilenleri açıkladı. Botoks uygulaması sonrasında yüzde meydana gelebilecek şaşkın ve korkmuş ifadenin, birçok kişinin botokstan kaçınmasına neden olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Bora Özel, ayrıca mimiklerde meydana gelen kayıpların da bu korkuyu tetiklediğini belirtti.

Bunun önüne geçebilmek için daha az dozlarda uygulanan baby botoksun tavsiye edildiğini bildiren Op. Dr. Bora Özel, özellikle kırışıklıkların mimiksiz halde olmadığı, yanı statik kırışıklıkların oluşmadığı kişilerde baby botoksun güvenle uygulandığını vurguladı.

"Hayalet dolgunun en büyük avantajlarından bir tanesinin de çok hızlı bir şekilde uygulanabilmesidir"

Hayalet dolgu uygulaması ile yüzdeki kırışıklıkların ve mimik çizgilerinin azaldığını, ama kişinin yüz ifadesinin değişmediğini dile getiren Op. Dr. Bora Özel, aynı zamanda hyalunorik asitten dolayı cildin daha nemli ve daha parlak hale gelebildiğini, hayalet dolgunun en büyük avantajlarından bir tanesinin de çok hızlı bir şekilde uygulanabilmesi olduğunu ifade etti.

Yaklaşık olarak 5 dakikada uygulamanın tamamlandığını sözlerine ekleyen Op. Dr. Bora Özel, işlemin çok ince uçlu enjeksiyonlar ile yapıldığını, bundan dolayı herhangi bir şekilde rahatsızlık vermediğini belirterek, "Uygulamanın konforlu olması için işlemin yapılacağı bölgeye anestezi krem sürülür. Bu sayede hasta herhangi bir şekilde batma, acı ya da ağrı hissi duymaz" dedi.

"Botoks ile dolgu uygulamaların arasında büyük farklar bulunur"

Botoks ile dolgu uygulamaların arasında büyük farklar bulunduğunun altını çizen Op. Dr. Bora Özel, ancak birçok kişinin yanlış bilgilerden dolayı dolgulardan botoks etkisi ya da botokstan dolgu etkisi göstermesini beklediğini vurguladı.

Op. Dr. Bora Özel, "Botoks ile hayalet dolgu birbirinin yerine geçecek uygulamalar değildir. Çünkü botoks uygulamasında herhangi bir hacimlenme etkisi bulunmaz. Botoks ile yüzde meydana gelen kırışıklıklar ve mimik çizgileri ortadan kalkar. Ancak sarkmalarda büyük bir değişiklik meydana gelmez. Bu nedenle dolgular sarkmalara yönelik olarak uygulanır. Hayalet dolgu aynı zamanda içeriği sayesinde gizli bir botoks etkisi yaparak kırışıklıklarda ve mimik çizgilerinde de toparlanma etkisi oluşturur ve bu noktada botoksa göre daha avantajlıdır" dedi.

Özellikle genç yaşlardaki hastaların yılda bir kez baby botoks ve hayalet dolgu uygulamasını yaptırabileceklerini açıklayan Op. Dr. Bora Özel, yüz ifadelerini değiştirmeden yaşlanma belirtilerinin durdurulabileceğini söyledi.

