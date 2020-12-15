HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. “Hayalet gösterge” hırsızları yakalandı, çete lideri suç makinesi çıktı

“Hayalet gösterge” hırsızları yakalandı, çete lideri suç makinesi çıktı

15.12.2020 18:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da lüks otomobillerin hayalet göstergelerini çalan hırsızlar yakalandı.

İstanbul’da lüks otomobillerin hayalet göstergelerini çalan hırsızlar yakalandı. Çete liderinin geçen yıl FSM köprüsünün trafiğe kapatılmasına neden olan operasyonda yakalananlardan biri olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 13 Ekim ile 27 Kasım tarihleri arasında kent genelinde meydana gelen, lüks otomobillerden “Hayalet gösterge” olarak tabir edilen parçaların çalınması olayları üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde ve şüphelilerin kaçış güzergahlarında bulunan güvenlik kameraları tek tek incelendi. Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu şüphelilerin önce eşkalleri daha sonra kimlikleri tespit edildi. Polis, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Çete lideri geçen yıl FSM’de yakalananlardan biri çıktı
Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu, olayın şüphelisi oldukları belirlenen 5 kişi Arnavutköy’de suçüstünde yakalandı. Şüphelilerden çete lideri olduğu belirlenen Onur E.’nin geçen yıl Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün trafiğe kapatılmasına neden olan operasyonda yakalananlardan biri olduğu öğrenildi. Onur E.’nin de aralarında bulunduğu toplam 5 kişi sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Yüz binlerce TL’lik zarar
Lüks marka araçları kendilerine hedef olarak seçen şüphelilerin, bu araçlarda bulunan gösterge panelleri, plaka, ön panel çıtaları, ön konsolları, navigasyon cihazları ve joy-stickleri çalarak vatandaşları yüz binlerce TL’lik zarara uğrattıkları öğrenildi.

5 şüpheliden 4’ü tutuklandı
Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden Onur E.’nin 97 adet suç kaydı ve farklı suçlardan 10 adet aranmasının, Murat U.’nun 48, Fikret G.’nin 32, Ferit C.’nin 20 ve Burakcan M.’nin ise 15 adet suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında olay yaratan sözler: 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız Canlı yayında olay yaratan sözler: 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız
Bakan Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştüBakan Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü
Büyük ikramiyeye saatler kaldı!Büyük ikramiyeye saatler kaldı!
1/

En Çok Okunan Haberler

İngiltere'de korona hızlı yayılacak şekilde mutasyona uğradı!

İngiltere'de korona hızlı yayılacak şekilde mutasyona uğradı!

Yer: İstanbul! Polisleri böyle tehdit etti: Çoğunuzu Doğu’ya sürdüreceğim

Yer: İstanbul! Polisleri böyle tehdit etti: Çoğunuzu Doğu’ya sürdüreceğim

Asgari ücrette kritik toplantı sona erdi! TİSK'ten asgari ücret açıklaması

Asgari ücrette kritik toplantı sona erdi! TİSK'ten asgari ücret açıklaması

Öyle pozlar verdi ki... 'Namaz kılıyordun eskiden'

Öyle pozlar verdi ki... 'Namaz kılıyordun eskiden'

Polislere emeklilik ikramiyesi müjdesi!

Polislere emeklilik ikramiyesi müjdesi!

Dehşet! Kocası tarafından bıçaklanan kadın yol ortasında öldü

Dehşet! Kocası tarafından bıçaklanan kadın yol ortasında öldü

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Diğer Haberler

Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı

Trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı

Bursa'da sahte içki faciası: 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi tedavi altında

Bursa'da sahte içki faciası!

'Korona var, elini yıka' diyen anneye şiddet ve tehdit iddiasına gözaltı

'Korona var, elini yıka' diyen anneye şiddet ve tehdit iddiasına gözaltı

Yer: Antalya! Yarı çıplak soyunup ortalığı birbirine kattı

Yer: Antalya! Yarı çıplak soyunup ortalığı birbirine kattı

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.