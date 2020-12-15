“Hayalet gösterge” hırsızları yakalandı, çete lideri suç makinesi çıktı

İstanbul’da lüks otomobillerin hayalet göstergelerini çalan hırsızlar yakalandı. Çete liderinin geçen yıl FSM köprüsünün trafiğe kapatılmasına neden olan operasyonda yakalananlardan biri olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 13 Ekim ile 27 Kasım tarihleri arasında kent genelinde meydana gelen, lüks otomobillerden “Hayalet gösterge” olarak tabir edilen parçaların çalınması olayları üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde ve şüphelilerin kaçış güzergahlarında bulunan güvenlik kameraları tek tek incelendi. Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu şüphelilerin önce eşkalleri daha sonra kimlikleri tespit edildi. Polis, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Çete lideri geçen yıl FSM’de yakalananlardan biri çıktı

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu, olayın şüphelisi oldukları belirlenen 5 kişi Arnavutköy’de suçüstünde yakalandı. Şüphelilerden çete lideri olduğu belirlenen Onur E.’nin geçen yıl Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün trafiğe kapatılmasına neden olan operasyonda yakalananlardan biri olduğu öğrenildi. Onur E.’nin de aralarında bulunduğu toplam 5 kişi sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.