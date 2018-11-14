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Hayalet kasabaya döndü! Tarihi felakette 50 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 14.11.2018 09:29 | Son Güncelleme

ABD'nn California eyaletinde çıkan yangın sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı giderek artıyor. Eyaletin en ölümcül yangını olarak tarihe geçen olay sonrası Paradise hayalet kasabaya döndü. Yetkililer, hala 228 kişinin kayıp olduğu bilgisini paylaşırken, ölü sayısı 50'ye yükseldi.

Bölgede son olarak 6 kişinin daha ceset kalıntılarına ulaşıldı. Alevlerin yuttuğu kasaba San Francisco'nun 280 kilometre kuzeyinde bulunuyor. Neredeyse haritadan silinen bölgede yangından önce 27 bin kişi yaşıyordu.

Ölü sayısı giderek artıyor

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California'daki orman yangınlarında hayalet kasabaya dönüşen Paradise'de altı kişiye ait ceset kalıntıları daha bulundu. Alev fırtınasının önünde halihazırda 57 bin ev ve işyeri bulunuyor.
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ABD'nin batı yakası eyaleti California'daki devasa orman yangınlarında can kaybı 50'ye çıktı.
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Şimdiden eyaletin en ölümcül yangını olarak tarihi geçen alev fırtınası, California'nın kuzey ve güneyinde durdurulamıyor.
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Alevlerin yuttuğu Paradise kasabasında altı kişiye ait ceset kalıntıları bulundu. San Francisco'nun 280 kilometre kuzeyindeki Paradise, neredeyse haritadan silindi ve bir hayalet kasabaya dönüştü.
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Arama ekipleri, ceset köpekleriyle yangından önce 27 bin kişinin yaşadığı kasabayı tarıyor.
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Butte ilçe şerifi Kory Honea, halen 228 insanın kayıp olduğunu açıkladı. Yetkililer, ölü sayısının artmasından ciddi şekilde endişe ediyor.
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CNN International, güneydeki Los Angeles çevresini de küle çeviren yangınların şimdiden Atlanta eyaletinden daha geniş bir alana yayıldığını bildiriyor.
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Los Angeles çevresindeki Woolsey Yangını'nın yüzde 30'u kontrol edilse de alevlerin önünde 57 bin ev ve işyeri bulunuyor. Woolsey Yangını'nda iki kişi öldü.
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Geçen haftadan bu yana süren alev fırtınasında 7 bin ev yandı, 200 binden fazla insan evini terk etmek zorunda kaldı.
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ABD California yangın

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
dünya üretimininin % 45 'ini ABD tek başına tüketiyor...bu dengesiz dağılım bu felaketlerin de ana sebebi zira şımaran insan fütursuzca davranıp nimetin değerinin farkına varamıyor...
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