Hayalet kasabaya döndü! Tarihi felakette 50 ölü

Bölgede son olarak 6 kişinin daha ceset kalıntılarına ulaşıldı. Alevlerin yuttuğu kasaba San Francisco'nun 280 kilometre kuzeyinde bulunuyor. Neredeyse haritadan silinen bölgede yangından önce 27 bin kişi yaşıyordu.

Ölü sayısı giderek artıyor

1 / 10 California'daki orman yangınlarında hayalet kasabaya dönüşen Paradise'de altı kişiye ait ceset kalıntıları daha bulundu. Alev fırtınasının önünde halihazırda 57 bin ev ve işyeri bulunuyor.

2 / 10 ABD'nin batı yakası eyaleti California'daki devasa orman yangınlarında can kaybı 50'ye çıktı.

3 / 10 Şimdiden eyaletin en ölümcül yangını olarak tarihi geçen alev fırtınası, California'nın kuzey ve güneyinde durdurulamıyor.

4 / 10 Alevlerin yuttuğu Paradise kasabasında altı kişiye ait ceset kalıntıları bulundu. San Francisco'nun 280 kilometre kuzeyindeki Paradise, neredeyse haritadan silindi ve bir hayalet kasabaya dönüştü.

5 / 10 Arama ekipleri, ceset köpekleriyle yangından önce 27 bin kişinin yaşadığı kasabayı tarıyor.

6 / 10 Butte ilçe şerifi Kory Honea, halen 228 insanın kayıp olduğunu açıkladı. Yetkililer, ölü sayısının artmasından ciddi şekilde endişe ediyor.

7 / 10 CNN International, güneydeki Los Angeles çevresini de küle çeviren yangınların şimdiden Atlanta eyaletinden daha geniş bir alana yayıldığını bildiriyor.

8 / 10 Los Angeles çevresindeki Woolsey Yangını'nın yüzde 30'u kontrol edilse de alevlerin önünde 57 bin ev ve işyeri bulunuyor. Woolsey Yangını'nda iki kişi öldü.

9 / 10 Geçen haftadan bu yana süren alev fırtınasında 7 bin ev yandı, 200 binden fazla insan evini terk etmek zorunda kaldı.