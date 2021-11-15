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  4. Hayalet kılığındaki patenci gençlerin tehlikeli yolcuğu korkuttu

Hayalet kılığındaki patenci gençlerin tehlikeli yolcuğu korkuttu

15.11.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da paten süren bir grup genç kafalarına geçirdikleri beyaz çarşaf ile hayalet kılığına girdi, seyir halindeki araçların arasında ölümle dans etti.

Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi üzerindeki ana yolda saat 18.00 sularında, hayalet kılığına giren patenci bir grup gencin tehlikeli yolculuğu çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde 9 kişiden oluşan gençlerin paten grubunda bulunan 4 genç üzerlerine beyaz çarşaf geçirerek kendilerine hayalet süsü verdi. Trafikte bulunan araçların yanlarından geçişine aldırış etmeyen gençler hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye düşürdü.

Seyir halindeki araçlara rağmen yollarına devam eden hayalet patencilerin en ufak bir hatada araçların altında kalmaları an meselesiyken, gençler bu tehlikeli yolculukları sırasında etraftaki vatandaşları selamlamayı ihmal etmedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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