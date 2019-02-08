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'Hayalet köy'e koruma amaçlı imar planı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 11:27 | Son Güncelleme

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, Bozdağ'ın eteklerinde kurulu olan, tarihi neolitik çağlara uzanan ve zaman içinde verilen göçler nedeniyle ıssızlaşan Lübbey köyünün sit sorunuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan açıklama geldi.

'Hayalet köy'e koruma amaçlı imar planı

İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, Bozdağ'ın eteklerinde kurulu olan, tarihi neolitik çağlara uzanan ve zaman içinde verilen göçler nedeniyle ıssızlaşan Lübbey köyünün sit sorunuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan açıklama geldi. DHA'nın bu sorunu temmuz ayında ülke gündemine taşımasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle köyde incelemelerde bulunan Bakan Ersoy, koruma amaçlı imar planı yapacaklarını söyledi.
Ödemiş ilçesinde, Bozdağ'ın eteklerinde, tarihi neolitik çağlara uzanan, Kurtuluş Savaşı'nda efeleri ve zeybekleri ağırlamış; ancak 30 yıl önce elektrik ve geniş tarım arazisi olmaması nedeniyle terk edilmeye başlanınca bugün sadece 5 kişinin yaşadığı 'hayalet köy'e dönen Lübbey, tarihi dokusu dolayısıyla kentsel sit alanı ilan edildi. Lübbey köyü sit alanı ilan edildiği için burada yaşayanlar, evlerini tamir bile ettiremiyor. Yağmur yağdığında sular, evlerin içine kadar giriyor. DHA'nın temmuz ayında sorunu ülke gündemine taşıması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, köyde incelemelerde bulundu. TBMM Çevre Komisyonu üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat da soru önergeleriyle konuyu Meclis gündemine taşıdı. CHP'li Polat'ın verdiği soru önergesini yanıtlayan Bakan Ersoy, Lübbey köyünün İzmir 1 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 28.09.2016 tarihli ve 187 sayılı kararı ile kentsel sit alanı ve etkileşim geçiş alanı olarak belirlendiğini anımsatarak, kentsel sit, diye belirlenen alanda yer alan 48 taşınmazın, '2. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı' olarak belirlendiğini vurguladı.
'Lübbey Koruma Amaçlı İmar Planı Yapım İşi'nin, bakanlığın 2019 yılı yatırım programına alındığını kaydeden Bakan Ersoy, "2019'un ilk çeyreğinde ihalesinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Planlama alanının yaklaşık 4 hektarını kentsel sit ve yaklaşık 5 hektarını etkileşim geçiş alanı oluşturmaktadır. Bu kapsamda, alanda saha araştırması yapılmış olup, çalışmalar halen devam etmektedir" dedi.

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'Hayalet köy'e koruma amaçlı imar planı'Hayalet köy'e koruma amaçlı imar planı'Hayalet köy'e koruma amaçlı imar planı

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