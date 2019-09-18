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'Hayalet' lakaplı çete lideri kadın yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 16:14 | Son Güncelleme

MUĞLA'ya getirdikleri yabancı uyruklu kadınları çeşitli vaatlerle kandırarak fuhuşa zorladıkları belirlenen, aralarında 'Hayalet' lakaplı çete lideri Rus uyruklu kadın M.A.'nın da bulunduğu 5 zanlı, gözaltına alındı.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'ya getirdikleri yabancı uyruklu kadınları çeşitli vaatlerle kandırarak fuhuşa zorladıkları belirlenen, aralarında 'Hayalet' lakaplı çete lideri Rus uyruklu kadın M.A.'nın da bulunduğu 5 zanlı, gözaltına alındı. Hesap hareketlerinde aylık 300 bin lira para trafiği olduğu tespit edilen şüpheliler, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından çeşitli vaatlerle kandırılarak getirilen kadınları fuhuşa zorladıkları belirlenen çetenin çökertilmesi için harekete geçti. Bodrum, Marmaris ve Milas ilçelerinde fuhuşa aracılık yapan, taksiciler, otel işletmecileri ve müşterilerle sadece telefon üzerinden iletişim kuran 'Diana' kod adını kullanarak açık kimliğini gizleyen 'Hayalet' lakaplı kadın şebeke lideriyle birlikte diğer çete üyelerinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 4 aylık çalışma sonucu kadın çete liderinin Rusya vatandaşı M.A. olduğu tespit edildi. M.A'nın kendisi ile WhatsApp üzerinden irtibata geçen erkek müşterilere, kadın fotoğraflarının bulunduğu katalog göndererek pazarlık yaptığı belirlendi. M.A.'nın banka işlem hareketlerinde aylık 300 bin lira para transferinin olduğu belirlendi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla geçen pazartesi günü Milas, Bodrum ve Marmaris ilçelerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Çete lideri M.A. adlı kadın ile birlikte C.Ç., K.O. Z.G ve G.İ. yaşadıkları evlerde yakalanarak gözaltına alındı. Çeşitli ülkelerden Türkiye'ye getirilen yabancı uyruklu 6 kadın ise İl Göç İdaresi'nde yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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